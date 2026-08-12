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מאבטחים אמיצים במיוחד

תיעוד מפחיד: חמוש בסכין ורודף אחרי אישה ברחוב - כך זה הסתיים

אירוע חריג התרחש ביום שני בהונג קונג כאשר חשוד פתח במסע דקירות ברחובות ורדף אחרי אזרחים תמימים | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים רגעי האימה כאשר אזרחים מנסים לברוח מהחמוש, במקביל לאזרחים המנסים להשתלט עליו (בעולם)

3תגובות

שני בני אדם אושפזו בבית החולים לאחר שצעיר נעצר בחשד לביצוע תקיפת סכין אקראית במתחם מגורים יוקרתי במחוז הדרומי של הונג קונג ביום שני האחרון.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, החשוד בן 22, תושב מתחם בגיו וילה, יצא מדירתו בבלוק 47 סביב השעה 9:00 בבוקר כשהוא לובש מכנסי אימון בלבד. מחוץ לבלוק 43 הסתער האיש, שהיה יחף וללא חולצה, לעבר עובר אורח שהצליח להתחמק מהתקיפה.

בהמשך פנה החשוד לעבר מאבטח במקום ונאבק עמו, עד שאנשי אבטחה נוספים מיהרו לסייע לו. במהלך מנוסתו מהעימות דקר האיש בגבה עוזרת בית זרה שעברה במקום. מאבטחים ועוברי אורח התערבו מיד כדי לרסן את התוקף עד להגעת שוטרים שעצרו אותו.

עוזרת הבית שנפגעה והמאבטח פונו שניהם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בחיפוש שנערך לאחר מכן בביתו של החשוד גילו השוטרים חתול מחמד הסובל מפציעה באוזנו הימנית. החתול הועבר לטיפול האגודה למניעת צער בעלי חיים, כאשר הערכת המשטרה היא כי התוקף פצע את החתול בטרם יצא מהדירה.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.

פיגוע דקירההונג קונג

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
אמיצים במיוחד... פיגור עמוק אהבתי את הקונוס בעיטה והוא נופל, לא 100 עם טיטול
מיקי
2
ואאאאאאאאאאאאאאוווו איזה אמיצים המאבטחים מיד כשקלטו מה קורה התנפלו על המאבטח (וכל הנראה קלטו מה קורה אחרי שהאירוע הסתיים)
אושר כהן
1
איזה סתימות. הבן אדם גמור, עומדים מולו עשרה אנשים, ואף אחד לא חושב לתת לו מכה אחת ולהפיל אותו ארצה. פשוט הזיה. איזה אומץ ואיזה נעליים. נראה לי אם חתול היה מאיים עליהם הם גם כן היו בורחים.
סורור

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