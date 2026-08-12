תיעוד מפחיד: חמוש בסכין ורודף אחרי אישה ברחוב - כך זה הסתיים

שני בני אדם אושפזו בבית החולים לאחר שצעיר נעצר בחשד לביצוע תקיפת סכין אקראית במתחם מגורים יוקרתי במחוז הדרומי של הונג קונג ביום שני האחרון.

על פי דיווחים בתקשורת המקומית, החשוד בן 22, תושב מתחם בגיו וילה, יצא מדירתו בבלוק 47 סביב השעה 9:00 בבוקר כשהוא לובש מכנסי אימון בלבד. מחוץ לבלוק 43 הסתער האיש, שהיה יחף וללא חולצה, לעבר עובר אורח שהצליח להתחמק מהתקיפה.

בהמשך פנה החשוד לעבר מאבטח במקום ונאבק עמו, עד שאנשי אבטחה נוספים מיהרו לסייע לו. במהלך מנוסתו מהעימות דקר האיש בגבה עוזרת בית זרה שעברה במקום. מאבטחים ועוברי אורח התערבו מיד כדי לרסן את התוקף עד להגעת שוטרים שעצרו אותו.

עוזרת הבית שנפגעה והמאבטח פונו שניהם לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בחיפוש שנערך לאחר מכן בביתו של החשוד גילו השוטרים חתול מחמד הסובל מפציעה באוזנו הימנית. החתול הועבר לטיפול האגודה למניעת צער בעלי חיים, כאשר הערכת המשטרה היא כי התוקף פצע את החתול בטרם יצא מהדירה.

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.