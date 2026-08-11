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"קדימה, תחייך"

עורר סערה: מדריך טיולים עיצבן תנין ענק לעיני המצלמות | צפו

מדריך טיולים בפלורידה עורר סערה לאחר שתועד נוגע בתנין בר באברגליידס (בעולם)

"קדימה, תחייך": הסרטון של המדריך שעורר סערה
"קדימה, תחייך": הסרטון של המדריך שעורר סערה| צילום: צילום: Eve Wishart

מדריך טיולים בפלורידה עורר סערה לאחר שתועד כשהוא מקרב תנין בר אל הסירה במהלך סיור, נוגע בחרטומו ואף גורם לו לפתוח את פיו מול קבוצת תיירים.

הסרטון, שאורכו כדקה, צולם בידי התיירת הסקוטית איב ווישארט. בסרטון נשמע המדריך אומר לתנין "קדימה, תחייך", בעודו מתקרב אליו ונוגע בו.

ווישארט סיפרה כי היא הייתה "נדהמת ועצבנית" מהאינטראקציה, והוסיפה כי מעולם לא ראתה אדם מתקשר כך עם תנין בר.

נציין שהמפגש החריג אינו עולה בקנה אחד עם הנחיות הרשויות בפלורידה, שאוסרות להאכיל תניני בר ומזהירות מפני יצירת קשר בינם לבין בני אדם. לפי הרשויות, הרגלה של תנינים לנוכחות אנשים עלולה לגרום להם להתקרב לבני אדם וליצור סכנה. זהות המדריך לא פורסמה, ועד כה לא דווח על צעדים שננקטו נגדו.

תיעודפלורידהויראליבעלי חייםתנין

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