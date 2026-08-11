מושלת מסצ'וסטס הדמוקרטית, מורה הילי, חתמה על חקיקה מקיפה המבטלת את מגבלות גיל ההריון במדינה ומאפשרת ביצוע הפלות עד למועד הלידה.

בעקבות החתימה הפכה מסצ'וסטס למדינה ה-10 בארצות הברית שמסירה לחלוטין את מגבלות הזמן להליך, לצד אלסקה, קולורדו, מרילנד, מישיגן, מינסוטה, ניו ג'רזי, ניו מקסיקו, אורגון, ורמונט ומחוז קולומביה.

החוק החדש, שמכונה חוק תעדוף גישת המטופלים לטיפול, יעלה לתוקף בעוד 90 ימים ויחליף את המדיניות הקודמת שאסרה כל הפלה לאחר השבוע ה-24 להריון, למעט מקרים חריגים. לפי ההוראות החדשות, לצוותים הרפואיים יוענק שיקול דעת רחב לקבוע את צורך ההליך בשלבים מאוחרים, מבלי שיעמדו בפני עונשים פליליים.

בדבריה בעת טקס החתימה הסבירה הילי כי הצעד נועד להבטיח שמשפחות המתמודדות עם סיבוכים רפואיים קשים או אבחנות קטלניות בשלבים מתקדמים יוכלו לקבל מענה רפואי בתחומי המדינה. המושלת הדגישה את מחויבותה לשמור על נגישות ההליך וציינה כי החלטות רפואיות מסוג זה חייבות להישאר בידי המשפחות והרופאים בלבד.

"אנו מאמינים כי החלטות בריאותיות צריכות להתקבל בין נשים ומשפחות לבין הרופאים שלהן, ולא פוליטיקאים. הפלות יישארו בטוחות (...), הן יישארו חוקיות, והן יישארו נגישות כאן במסצ'וסטס. זו ההתחייבות שלי אליכם", הצהירה הילי במהלך האירוע.

המושלת הציגה את המהלך כמגן מפני ניסיונות של הנשיא דונלד טראמפ והמפלגה הרפובליקנית לצמצם את הזכויות ברמה הלאומית. הילי הוסיפה: "השורה התחתונה עבור תושבי מסצ'וסטס, אם אכפת לכם מבריאות האישה, אם אכפת לכם לוודא שנשים יכולות לגשת לטיפול הבריאותי שהן זקוקות לו בהתייעצות עם הרופאים שלהן, צריכה להיות ברורה. אני עומדת לצד הנשים. היריבים שלי לא".

היא הוסיפה והדגישה את תפקיד המדינות בהובלת המדיניות: "זה תלוי במדינות להוביל. וכמושלת, אני מבטיחה שלא משנה מה דונלד טראמפ או הרפובליקנים בקונגרס או בבית המשפט העליון יעשו, אנחנו נמשיך לוודא שנשים ומשפחות יקבלו גישה לטיפול הבריאותי שהן זקוקות לו, ממש כאן במסצ'וסטס".

מנגד, חתימת החוק עוררה זעם רב בקרב ארגוני הימין. נשיאת ארגון אס-בי-איי פרו-לייף אמריקה, מרג'ורי דננפלסר, יצאה בחריפות נגד המהלך וקראה למפלגה הרפובליקנית לקדם חקיקה פדרלית שתמנע הליכים אלו.

"זה צריך לזעזע את המצפון שעשרות אלפי אמריקאים שטרם נולדו נרצחים בברבריות מדי שנה. לצערנו, המספר הזה רק יגדל עם אישור חוק ההפלות עד הלידה של המושלת הילי. המפלגה הרפובליקנית חייבת לנטוש את עמדת 'להשאיר את זה למדינות' – עמדה המאפשרת חוקי הפלה מאוחרים מקוממים כאלה – ולקדם הגנות לאומיות על ילדים שטרם נולדו", אמרה דננפלסר.

דננפלסר הוסיפה כי המצב המשפטי הקיים מעמיד את ארצות הברית בשורה אחת עם מדינות בודדות בעולם: "ללא תקן לאומי מינימלי, ארצות הברית נותרה 1 מתוך 8 מדינות בלבד ברחבי העולם המאפשרות הפלה בכל שלב בהריון. עלינו לעשות כל שביכולתנו כדי להפוך את הדף על הפרק המכוער הזה של הפלות מאוחרות באמריקה". לפי נתוני הארגון, המדינות הנוספות המאפשרות ביצוע הפלה בכל שלב הן אוסטרליה, קנדה, סין, גינאה-ביסאו, מקסיקו, דרום קוריאה וויאטנם.