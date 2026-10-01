הנשיא טראמפ ( צילום: לפי סעיף 27א )

הגרסה של הבית הלבן לניסיון הפיגוע בשמים: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק הלילה (בין רביעי לחמישי) את גרסתו לאירוע הטרור החמור בטיסת פליי דובאי לישראל. בדברים שנשא בפני כתבים בחדר הסגלגל, חשף טראמפ כי שוחח "באריכות" עם ראש הממשלה בנימין נתניהו סביב האירוע, ותאר כיצד, לפי המידע שזקף לזכותו, "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס" סיע למנוע אסון כבד.

"אני חושב שזה סיפור מדהים", פתח טראמפ בתשובה לשאלה האם שוחח על כך עם נתניהו. "אני יכול לספר את הסיפור, אבל עדיף שתקבלו אותו ממנו. בשלב הזה, אני מניח שיש הרבה סיפורים מזויפים שמסתובבים, ואתם יודעים, אף פעם אי אפשר לדעת מה באמת קורה. אבל כן שוחחתי באריכות עם ביבי נתניהו על האירוע הזה". בהמשך פירט הנשיא את השתלשלות המאורעות כפי שנמסר לו: "נראה שטייס המשנה היה אולי מחבל, או אולי משוגע, והוא דקר את הטייס". הנשיא האמריקני הוסיף בנוגע למצבו של הקברניט כי "היה קשה מאוד", וציין: "אני מניח שהוא עדיין במצב קשה מאוד". "היה לו תושיה – הוא הצליח לפתוח את הדלת" בן ה-16 שהיה בקדמת המטוס: "התחלתי לדבר עם אלוקים, אמרתי סליחה" יאיר טוקר | 30.09.26 לפי התיאור שהציג טראמפ, הקברניט הפצוע פעל בתושייה יוצאת דופן: "הייתה לו התושייה לעשות דבר מדהים. במובן מסוים הוא היה גיבור. הוא הצליח לפתוח את הדלת. אתם יודעים, הדלתות האלה עשויות פלדה מוצקה, אי אפשר לפתוח אותן מבחוץ. הוא הצליח ליפול לאחור, לפתוח את הדלת ולצרוח".

הנשיא טראמפ משחזר את הדרמה בטיסה - צילום: מתוך רשת X 10 10 0:00 / 4:02 הנשיא טראמפ משחזר את הדרמה בטיסה ( צילום: מתוך רשת X )

בנקודה זו נכנס לפעולה הנוסע הישראלי, ככל הנראה יניב חיון. "שרברב, שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה קורה. השרברב הישראלי היה חזק. אתם יודעים, כשאתם מרימים צינורות כל היום, אתם חזקים. הוא ראה מה מתרחש ושמע את הצרחות", שילב טראמפ בתיאורו.

הנשיא הוסיף כי האזרח הישראלי ישב במקומות הקדמיים, בעוד גורמי הביטחון והצוות שהו מאחור. באותן שניות, טען טראמפ, המטוס כבר איבד גובה במהירות: "המטוס צלל בחדות, בזווית בלתי נתפסת", ואף גולל כי הצלילה הייתה עד כדי כך חריפה ש"הגה הכיוון נתלש מחלקו האחורי של המטוס", תוך שהכלי מגיע למהירות שהייתה "הרבה מעבר למגבלות שלו".

"תלש אותו מהמושב והרים את ההגאים"

על אף העומס הפיזי הכבד בעת הצלילה, הצליח הנוסע להגיע אל תא הטייס: "הוא תלש את הבחור הזה מהמושב והשליך אותו לאחור. האנשים התנפלו עליו. הנוסעים תפסו אותו והחזיקו בו. אף שמעולם לא הטיס מטוס, הישראלי אחז בהגאים, משך אותם כלפי מעלה ויישר את המטוס רגע לפני שהתרסק".

יניב חיון בנתב"ג ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

לצד התיאור הדרמטי, בחר הנשיא לסייג את דבריו והדגיש כי אין ביכולתו לאמת את המידע באופן רשמי: "עכשיו, זה הסיפור שאני שמעתי. אני לא יודע אם הוא נכון, אבל זה הסיפור שקיבלתי מביבי ומעוד כמה אנשים, כנראה בשלב מוקדם. אני לא יודע אם כבר שמעתם את הסיפור הזה. אני חושב שזה מדהים". הוא הדגיש כי הנוכחים במטוס "ידעו שהם עומדים למות בתוך זמן קצר", עד שעלה בידם להתגבר על החשוד.

טראמפ הוסיף לשתף כי כשנשאל חיון בהמשך כיצד ידע מה לעשות, הסביר כי הדבר נובע לצפייה בסדרה "תעופה בחקירה": "אתם מכירים את התוכנית הזאת? זאת התוכנית הכי מטורפת. אני אף פעם לא רוצה לצפות בה, כי כשאני צופה בה, אני לא אוהב את זה, כי דברים רעים קורים. הוא אמר שהוא צופה בה הרבה, ושמצפייה בתוכנית הוא למד פחות או יותר איך מטיסים מטוס. כלומר, תגידו לי אתם, זה הדבר הכי מטורף שיש".

לפי דבריו, לאחר הייצוב הראשוני הגיעו כוחות נוספים לתא: "זמן קצר אחר כך הגיעו הטייסים. וגם אנשי האבטחה, אם הם היו בחלק האחורי של המטוס, הגיעו קדימה והשתלטו על המטוס. אני חושב שזה הדבר הכי מדהים".

כשנשאל טראמפ האם טייס המשנה ביקש לרסק את המטוס במכוון, השיב בזהירות: "אמרו שהוא רצה להתרסק. הם לא יודעים את זה. אין להם מידע כזה".

לסיום חזר הנשיא על עיקרי התיאור: "לפי מה שמספרים, שרברב תפס את מוט ההיגוי, ובזכות הצפייה בתוכנית המטורפת הזאת, שאני צפיתי בה לא מעט פעמים... הוא למד על הטסת מטוסים. הוא תפס את מוט ההיגוי, משך אותו למעלה ויישר את המטוס לפני שהתרסק", וסיכם בחיוך: "ובמקרה הוא היה שרברב יהודי".