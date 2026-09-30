הטייס ההודי שהציל את המטוס למרות פציעתו: "זה היה מטורף"

הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר, בעל 15 שנות ניסיון בתעופה, שנדקר בתא הטייס במהלך ניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי, הפך לאחד הגיבורים של האירוע.

במהלך המאבק נפצע מאצ'צ'אר, ככל הנראה מגרזן החירום שהיה בתא הטייס. מאצ'צ'אר הצליח למרות פציעתו לפתוח את דלת תא הטייס, ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לפרוץ פנימה ולהשתלט על טייס המשנה, שעל פי החשד ניסה לרסק את המטוס.

במהלך האירוע המטוס נכנס לסחרור והחל לצלול, ונוסע אחד הצליח יחד עם איש צוות לפרוץ לתא הטייס בעזרת מאצ'צ'אר ולנטרל את הטייס הדוקר.

טייס נוסף, מפיג'י, נכנס לקוקפיט והצליח להשתלט על המטוס, שנפגע במהלך הצלילה המהירה. אחד הנוסעים סיפר לאחר מכן: "נטרלנו אותו, את המחבל, ורופא עזר לטייס הראשי, ייצב אותו. זה היה מטורף".

מאצ'צ'אר הצטרף לפליי דובאי ביוני 2022, לאחר 11 שנים בחברת התעופה ההודית ספייסג'ט.