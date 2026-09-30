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שיחזר את רגעי האימה

נתניהו במפגש מרגש עם הנוסע שהשתלט על התוקף: "אתה אריה" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בנתב"ג עם אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף במהלך הטיסה | הנוסע תיאר את הפעולה שעשה שהצילה את המטוס מלצלול (בארץ)

17תגובות

ראש הממשלה שוחח בנתב"ג עם יניב חיון, אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף במהלך טיסת האימה בדובאי.

"אני מתנצל שיש לי דם על הבגדים. ביקשתי עשר פעמים את המזוודות כדי להחליף את הבגדים לפני הפגישה", אמר חיון מייד כשראה את נתניהו.

נתניהו השיב לו: "אתה לא צריך להתנצל, אתה הגיבור. אנחנו עם של אריות, עם כלביא. אני צופה בך ואני רואה אריה, ואני רואה גיבור גדול. פשוט לא ייאמן מה שעשית".

הנוסע הוסיף כי "ייקח הרבה זמן להתאושש". את את הרגעים במטוס תיאר: "נכבה האור ומישהי צרחה".

את הפעולה שעשה שהצילה את המטוס תיאר: "תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו החוצה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו, קפצתי בחזרה ומשכתי את ההגאים. התחלתי למשוך אותם אחורה. אני רואה "תעופה בחקירה"". (סדרה העוסקת באסונות תעופה).

לדבריו, "המטוס התחיל להתאזן, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה".
בנימין נתניהומטוססעודיהתעופהחטיפה

17 תגובות

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13
עונש מוות למחבלים!!!!!
בן גביר
הוא רצה גם ככה למות...מה יעזור
נונו
12
כל העולם כולו גשר צר מאוד והעיקר, והעיקר לא לפחד, לא לפחד כלל
זמרי
11
אין עוד מלבדו, איזה נס גלוי השם ישמור אותנו. כל הכבוד לבחור הזה, החזיר לנו את הגאווה והראה לכולם מה זה גבורה יהודית אמיתית
דוד

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