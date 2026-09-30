נתניהו במפגש מרגש עם הנוסע שהשתלט על התוקף: "אתה אריה" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בנתב"ג עם יניב חיון, אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף במהלך טיסת האימה בדובאי.
"אני מתנצל שיש לי דם על הבגדים. ביקשתי עשר פעמים את המזוודות כדי להחליף את הבגדים לפני הפגישה", אמר חיון מייד כשראה את נתניהו.
נתניהו השיב לו: "אתה לא צריך להתנצל, אתה הגיבור. אנחנו עם של אריות, עם כלביא. אני צופה בך ואני רואה אריה, ואני רואה גיבור גדול. פשוט לא ייאמן מה שעשית".
הנוסע הוסיף כי "ייקח הרבה זמן להתאושש". את את הרגעים במטוס תיאר: "נכבה האור ומישהי צרחה".
את הפעולה שעשה שהצילה את המטוס תיאר: "תפסתי את המפגע, עשיתי לו חניקה ומשכתי אותו החוצה. קראתי לחבר'ה ישראלים איתנו שהיו, קפצתי בחזרה ומשכתי את ההגאים. התחלתי למשוך אותם אחורה. אני רואה "תעופה בחקירה"". (סדרה העוסקת באסונות תעופה).
לדבריו, "המטוס התחיל להתאזן, ואז הטייס אמר לי שהוא לוקח את השליטה".
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