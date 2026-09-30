נתניהו במפגש מרגש עם הנוסע שהשתלט על התוקף: "אתה אריה" | צפו

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בנתב"ג עם יניב חיון, אחד הנוסעים שהשתלט על התוקף במהלך טיסת האימה בדובאי.

"אני מתנצל שיש לי דם על הבגדים. ביקשתי עשר פעמים את המזוודות כדי להחליף את הבגדים לפני הפגישה", אמר חיון מייד כשראה את נתניהו.

נתניהו השיב לו: "אתה לא צריך להתנצל, אתה הגיבור. אנחנו עם של אריות, עם כלביא. אני צופה בך ואני רואה אריה, ואני רואה גיבור גדול. פשוט לא ייאמן מה שעשית".