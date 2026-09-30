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הנוסעים והצוות יתוחקרו

איך הגיע טייס ממוצא עומאני לישראל? מערכת הביטחון בודקת מחדל חמור

במערכת הביטחון ורשות שדות התעופה בודקים כיצד ניתן אישור לטייס ממוצא עומאני • הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד קיימו התייעצות טלפונית דחופה | כל הנוסעים והצוות יועברו לתחקור מיידי (צבא וביטחון)

3תגובות
הנוסעים על הטיסה ומטוס של החברה (צילום: יוסי אלוני, פלאש 90)

במערכת הביטחון וברשות שדות התעופה מתנהלת בשעות אלו (רביעי) בדיקה מעמיקה כיצד ניתן אישור רשמי לטייס ממוצא עומאני להגיע לישראל, והאם הליך קבלת האישור התבצע על פי הנהלים המחמירים של רשות שדות התעופה. כך על פי דיווח בחדשות 12.

בשל הרגישות הגיאופוליטית הגבוהה סביב הקשרים עם מדינות המזרח התיכון, ובפרט מדינות המפרץ, כל איש צוות אוויר זר נדרש לעבור אבחון וסינון ביטחוני קפדני ופרטני טרם מתן אישור כניסה למרחב האווירי או אישור נחיתה בשטח המדינה.

כעת עולות במערכת השאלות: האם סינון זה אכן בוצע במקרה הנוכחי? ואם כן, כיצד אושרה הגעתו? מנגד, אם לא בוצע הסינון המלא, עולה השאלה כיצד התאפשר מחדל שכזה.

האירוע החריג תפס את צמרת הביטחון בהיערכות שיא: בשיא הדרמה, קיימו הרמטכ"ל, ראש השב"כ וראש המוסד התייעצות טלפונית דחופה כדי לרכז את התמונה המודיעינית והמבצעית.

כתב משטרה לירן תמרי מעדכן כי בעקבות הערכת מצב משותפת שקיימו משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי, הוחלט כי מייד עם נחיתת המטוס בישראל, כלל הנוסעים ואנשי הצוות יועברו לתחקור מיידי של אנשי שב"כ, במטרה לפענח את מלוא הנסיבות ולבנות את התמונה המלאה סביב הטיסה החריגה.

הבדיקה מתנהלת על רקע אירוע דרמטי שהתרחש הבוקר בטיסת פליי דובאי שעשתה את דרכה מדובאי לתל אביב, כשעל סיפונה למעלה מ-150 ישראלים. קטטה אלימה שפרצה בין שני הטייסים במהלך הטיסה הובילה לשידור קוד מצוקה המעיד על חטיפת מטוס, מה שהכניס את כל המזרח התיכון לכוננות עליונה.

בעקבות שידור קוד החירום, הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר הישראלי לעבר המטוס. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ קיימו התייעצות ביטחונית דחופה עם ראשי מערכת הביטחון. המטוס הסתובב מעל שמי ירדן כשהיה בדרכו לישראל, ולאחר מכן שידר שהוא נמצא מעל שמי סעודיה, שם נחת בסופו של דבר.

מטוס האדיר (F35) (צילום: לוקהיד מרטין)

נוסעת ישראלית שהייתה על הטיסה תיארה בראיון ל-i24NEWS: "שמענו צרחות במטוס. לאחר מכן פתחו את תא הטייס, ראינו כמויות של דם, ומישהו דקר את הטייס עם אולר. הרגשנו שאנחנו עומדים להתרסק, צרחתי 'שמע ישראל'".

על פי עדותה, רופא ואחות שהיו על הטיסה נתנו טיפול ראשוני לטייס הפצוע. "הישראלים ניטרלו את הדוקר ביחד עם הצוות שהיה, נחתנו נחיתת חירום", מסרה. "היו גם רגעים שחשבנו שאנחנו לא יוצאים מזה בחיים".

לאחר נחיתת המטוס בערב הסעודית, אישרה חברת פליי דובאי רשמית כי אכן התרחש אירוע ביטחוני חריג במהלך הטיסה. לשכת ראש הממשלה מסרה כי "בעקבות החשש לאירוע תעופתי, ראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בנושא ועקב אחר ההתפתחויות. האירוע בשליטה, וכעת מופעלים כל האמצעים על מנת להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל".
דובאיחטיפהפלי דובאי

3 תגובות

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אבא תודה בזכות התורה הקדושה ועוד פעם מראים לנו שמערכת הביטחון לא שווה כלום בלי סיעתא שמיא בנס היה שמא צות טיסים מתלמד שלכל פיקוד אחרי הבלאגן
ארי
נכון...רק שעכשיו יעשו תמונה של 2 מטוסי קרב מחזירים את המטוס...עולם השקר
נכון
מאה אחוז נכון
יהודי מאמין

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