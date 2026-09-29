הפיכה בתימן: החות'ים השתלטו על מיצר באב אל-מנדב

במתקפה מהירה ומתואמת שפרצה בספטמבר השנה, השלימו כוחות החות'ים את אחד ההישגים הטריטוריאליים הגדולים ביותר שלהם מאז פרוץ המלחמה. המורדים הנתמכים בידי איראן שטפו את נמל העיר מוח'א בחוף המערבי של תימן, התקדמו דרומה לעבר ד'ובאב, והגיעו עד לאי המרכזי מיון השוכן בליבו של מיצר באב אל-מנדב, לצד השתלטות רחבה על איי חניש.

הכוחות שהחזיקו עד כה באזור – "כוחות ההתנגדות הלאומית" בפיקודו של טארק סאלח, אחיינו של הנשיא לשעבר וחבר מועצת המנהיגות הנשיאותית – נאלצו לסגת תחת לחץ כבד. הכוחות, שנבנו ומומנו בסיוע הדוק של איחוד האמירויות כדי לבלום את ההתפשטות החות'ית, הותירו מאחוריהם נכסים צבאיים אדירים. בין המתקנים שנפלו בשלמותם לידי המורדים בולט שדה התעופה בני אל-חכּם – מנחת צבאי מתקדם בעל מסלול באורך של כ-3.2 ק"מ שהוקם לאחרונה בתמיכה אמירתית. לצדו, נפלו מוצבים הרריים מבוצרים ובהם מחנה אל-עומרי המשקיף ישירות על המיצר, בונקרים תת-קרקעיים, מערכות תצפית מתקדמות ומעגני השליטה בנמל מוח'א. מקורות תימניים ומערביים מצביעים על כך שהמתקפה לוותה בייעוץ והכוונת עומק מצד משמרות המהפכה של איראן. בתיעודים המופצים ברשת נראים כלי רכב צבאיים ואמצעי לחימה מתוצרת אמריקאית כשהם נמצאים בידי החות'ים, לאחר שהשתלטו על שטחים במערב תימן. מדובר בהתפתחות בעלת משמעות סמלית ואסטרטגית: אמצעי לחימה שסופקו למחנה היריב כדי לבלום את החות'ים, מצאו את דרכם בסופו של דבר דווקא לארגון שאותו נועדו לעצור.

נשק אמריקאי נפל לידי החות'ים - צילום: רשתות ערביות 10 10 0:00 / 0:15 נשק אמריקאי נפל לידי החות'ים ( צילום: רשתות ערביות )

בעוד החות'ים מציגים את המהלך כ"שחרור מוחלט של אדמה תימנית" מעול כוחות זרים ומרבים לפרסם סרטוני ניצחון מתוך הבסיסים שנכבשו, הם מנהלים במקביל קמפיין תעמולה אגרסיבי. במסגרת זו, מפיצים גורמים בציר הפרו-איראני טענות כוזבות על "נוכחות ישראלית חשאית" במתקנים ובאיים האסטרטגיים, תוך ניסיון להציג את האמירויות כקבלן משנה של ישראל וארה"ב.

גורמים מקצועיים ומקורות זרים מבהירים כי מדובר בפייק ניוז מוחלט וחסר כל בסיס ראייתי, שנועד אך ורק להגביר את הלגיטימציה הפנימית של החות'ים ולהצדיק את ההשתלטות על עורקי השיט הקריטיים לעולם. כפי שנחשף בכיכר השבת, קמפיין פייק ניוז מתוזמר ברשתות הערביות טען שבכירי חזבאללה נהרגו בתימן תוך הפקרת לבנון, אך התחקיר הוכיח כי מדובר במניפולציה מתוכננת.

על רקע ההתפתחויות הללו, תיעוד חדש של מטוסי הקרב הסעודיים הופץ ברשת תחת הכותרת "בן סלמאן שולח מסר לחות'ים". הסרטון מגיע בשעה שהמערכה באזור הולכת ומחריפה. במקביל, נחשף כי יורש העצר מוחמד בן סלמאן פנה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וביקש סיוע אמריקני מול האיום החות'י.

בתגובה להתקדמות החות'ית, ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם הודיע באופן מפתיע על סיוע שתספק הממלכה לסעודיה. לפי משרד החוץ הבריטי, הסיוע יהיה "הגנתי" ויכלול שיגור של מטוס תדלוק מצי ה'רויאל אייר פורס' למזרח התיכון, שיסייע לסעודיה בתדלוק מטוסי הקרב בפעולותיהם נגד החות'ים.

מטוס הוויאג'ר שיסייע בתדלוק הוא מטוס התדלוק האווירי ותובלה האסטרטגית המרכזי של חיל האוויר המלכותי הבריטי, המבוסס על מטוס הנוסעים הרחב איירבוס A330-200, ונחשב למטוס הגדול ביותר בצי המבצעי של חיל האוויר הבריטי.

איירבוס voyager RAF ( צילום: שאטרסטוק )

ההשתלטות על מיצר באב אל-מנדב מהווה איום ישיר על אחד מנתיבי השיט החשובים בעולם. דיווחים מתימן מצביעים על התארגנות של אנשי שבט בני חשיש ועל הבעת נכונות להצטרף למערכה לכיוון מאריב. בתיעודים נראים טורים ארוכים של כלי רכב מסוג טויוטה שעליהם הותקנו כלי נשק, כשהם נעים ומתכנסים באזורי המדבר.

כזכור, החות'ים הגבירו את התקיפות נגד סעודיה באמצעות טילים וכטב"מים. בעבר, ארבעה אנשי צוות ושני מחלצים נהרגו בהתקפה שביצעו המורדים החות'ים הנתמכים על ידי איראן לעבר ספינת המטען Tihamah במצר באב אל-מנדב. משרד התחבורה התימני ומשרד החוץ של פקיסטן אישרו כי בין אנשי הצוות שאיבדו את חייהם היו שלושה אזרחי פקיסטן ואזרח אינדונזיה.

המצב מציב את ריאד בפני אתגר הולך וגובר: מצד אחד, החות'ים הצליחו להתקדם ולבסס אחיזה באזורים הסמוכים לאחד המעברים הימיים החשובים בעולם; מצד שני, סעודיה עדיין מחזיקה בעליונות אווירית משמעותית וביכולת לפגוע בעומק תימן.