נשיא מפלגת 'האיחוד הלאומי' הצרפתית, ז'ורדן ברדלה, יצא היום (שלישי) בהתקפה חריפה נגד אתר התחקירים Mediapart, לאחר שזה פרסם חקירה שטענה כי ברדלה התבטא באופן אנטישמי בשיחות כתובות משנת 2013. במסיבת עיתונאים סוערת באסיפה הלאומית בפריז, לצד מרין לה פן, דחה ברדלה את ההאשמות מכל וכל והאשים את גוף התקשורת בניסיון סיכול פוליטי מתוכנן.

'אנחנו הולכים לנהל קרב, וזה יהיה קרב משפטי', הכריז ברדלה. 'אני חוזר ואומר: האמירות והעמדות הללו מעולם לא היו שלי. אני נמצא בפוליטיקה מספיק זמן כדי להיבחן בזכוכית מגדלת ולעבור בחינה מדוקדקת - הן בעמדותיי הפוליטיות והן בחיי הפרטיים - ולא נמצא מעולם דבר שניתן להאשים אותי בו'.

על פי הדיווח ב-Mediapart, שפורסם אתמול, התחקיר שנמשך מספר חודשים וכלל סקירה של עשרות שיחות, טען כי ברדלה היה מזוהה עם תפיסותיו של האקטיביסט האנטישמי אלן סוראל. באחת השיחות המיוחסות לו נכתב: 'כל הבנקים בבעלות יהודים. היהודי חייב לשלוט בעמים האחרים, למחוק אותם ולגנוב אותם'.

ברדלה טען כי המבצע הוכן מראש במשך חודשים, ככל הנראה בציפייה למועמדותו לנשיאות. 'או ש-Mediapart הוציא לפועל מבצע סודי, או שהמבצע הזה אורגן מבחוץ ו-Mediapart עצמו נפל במלכודת ועורפל על ידי השנאה שהוא רוכש לאיחוד הלאומי', אמר.

נשיא המפלגה הודיע כי יגיש תלונה על זיוף ועל שימוש במסמך מזויף. 'כמובן שבקשתי לראות את המסמכים, אך Mediapart סירב לספק לי גישה אליהם, כולל באמצעות עורך הדין שלי בשעות האחרונות', טען. 'אם ישנם אלמנטים בכתב - מכיוון שכנראה מדובר במסמכים בכתב יד - אני מודיע לכם כבר עכשיו שאגיש תלונה על זיוף'.

ברדלה תקף בחריפות את אמינות הגוף התקשורתי. 'מצאתי הבוקר כתבות מהקמפיין האחרון לבחירות לנשיאות, שהאשימו את אריק זמור באלימות מינית מצידו של Mediapart - דברים שמעולם לא הוכחו', אמר. 'Mediapart כבר הורשע בעבר על הוצאת דיבה'.

בשיא ההתקפה, הוסיף ברדלה: 'ש-Mediapart יתרעמו פתאום וידאגו לאחינו בני הדת היהודית? בגלוי, זה ממש לחנק. גוף התקשורת הזה הוא עיתון של השמאל הקיצוני, המורכב מפנאטים שישתמשו בכל האמצעים, כולל השפלים ביותר, כדי למנוע מאיתנו לנצח בבחירות לנשיאות'.

ברדלה סיים בהתקפה אישית על מייסד האתר: 'אני לא אטף ולא נקבל הטפות מוסר או שיעורים במאבק באנטישמיות מעיתון שמייסדו שמח בעבר על מעשי טרור אסלאמיסטיים נגד ספורטאים ישראלים במשחקים האולימפיים במינכן. צריך לזכור מי זה Mediapart ומי האנשים שעומדים מאחוריו'.