500 ק"מ של פלדה: המהלך המצרי שמטריד את ישראל

במקום שהיה במשך עשרות שנים סמל לבידוד וטרור, מקדמת מצרים אחד המהלכים התשתיתיים השאפתניים ביותר במזרח התיכון: פרויקט מסילת ברזל ענק באורך כולל של כ-500 קילומטרים, המתחיל מגשר אל-פרדאן מעל תעלת סואץ ומסתיים בטאבה – מרחק נגיעה מהעיר אילת.

מדובר במסדרון לוגיסטי בינלאומי המכונה "אל-עריש–טאבה", שמטרתו לחבר את הים התיכון לים האדום ביבשה, להזרים חיים כלכליים לעומק המדבר ולחזק את הריבונות המצרית באזור. הפרויקט מתנהל בהובלת שר התחבורה כאמל אל-וזיר, בפיקוחו הישיר של ראש הממשלה ובהתאם להנחיות הנשיא עבד אל-פתאח אסיסי.

המיזם השאפתני מתחיל בגשר אל-פרדאן, הגשר המסתובב הארוך ביותר בעולם מעל תעלת סואץ. לאחר כ-50 עד 57 שנות השבתה מאז מלחמות 1967 ויום הכיפורים, הקו עד ביר אל-עבד באורך של כ-100 קילומטרים כבר חזר לפעילות מלאה: רכבות מטען החלו את דרכן בקיץ 2024, ורכבות נוסעים הצטרפו בסתיו אותה שנה.

השלב הבא, המקיף 83 קילומטרים מביר אל-עבד לאל-עריש, נמצא בעיצומו בהשתתפות עשרות חברות מצריות הבונות סוללות עפר, גשרים, מנהרות ו-7 תחנות חדשות שישרתו כפרים, את אוניברסיטת סיני ואת נמל התעופה הבינלאומי. במקביל, נסללת שלוחה באורך 12 קילומטרים ישירות לנמל אל-עריש הנמצא בהרחבה מסיבית.

משם, המסילה תמשיך דרומה דרך חסנה ונחל באזורי התעשייה הכבדה והכרייה, עד ראס אל-נקב וטאבה – עוד כ-260 קילומטרים נוספים.

אסטרטגיה וביטחון

עבור ממשלת מצרים, פרויקט זה מהווה כלי אסטרטגי ממדרגה ראשונה. רכבת אחת מסוגלת להעביר מסות עצומות של מטענים, ציוד ואנשים במהירות ובעלות נמוכה בהרבה משיירות משאיות על פני כבישים מדבריים.

בעקבות הלחימה העיקשת בשלוחת דאעש בצפון סיני, הבינו בקהיר שוואקום אזרחי מייצר חממת טרור. לפיכך, הרכבת נועדה לסייע ביישוב מיליוני מצרים, פיתוח ערים חדשות, חיבור השבטים הבדואים לכלכלה הלאומית והקמת מרכזי תעשייה, כרייה וחקלאות.

כמו כן, המסדרור עשוי לשמש כאלטרנטיבה או כגיבוי לתעלת סואץ לסוגי מטען מסוימים, ובכך להתחרות ביוזמות ישראליות ישנות לחיבור מסילתי בין אילת לאשדוד או חיפה.