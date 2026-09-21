טראמפ עצר תקיפה בתימן ברגע האחרון - המטוסים כבר על המסלול

ארה"ב במצרי הורמוז - צילום: צבא ארה"ב סנטקום 10 10 0:00 / 0:33 ארה"ב במצרי הורמוז ( צילום: צבא ארה"ב סנטקום )

בדרמה שהתרחשה מאחורי הקלעים בוושינגטון, הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ ביטל ביום ראשון תקיפה צבאית מתוכננת נגד המורדים החות'ים בתימן - שעות ספורות לאחר שאישר אותה. על פי דיווחים זרים שהגיעו למערכת, ההחלטה התקבלה סביב שעות הצהריים, כאשר מטוסי הקרב האמריקאיים כבר עמדו חמושים על המסלולים ורשימות המטרות אושרו סופית על ידי הצבא.

הביטול המפתיע הגיע לאחר שטראמפ קיים ביום חמישי שיחה עם יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן, שביקש התערבות אמריקאית ישירה בבלימת הארגון הנתמך בידי איראן. אולם למרות התחייבותו הראשונית, הנשיא האמריקאי שינה את עמדתו בעקבות לחץ כבד ממעגלו הקרוב.

ארה"ב במצרי הורמוז ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

( צילום: משרד החוץ של ממלכת ערב הסעודית )

בכירים בוושינגטון מדווחים כי רוב אנשי המעגל הקרוב של הנשיא התנגדו נחרצות להצטרפות ללחימה לצד סעודיה. הסיבה המרכזית: העומס החריג המוטל על כוחות צבא ארה"ב במסגרת המערכה הרחבה מול איראן, וכן החשש המוחשי שמתקפה בתימן תפתח חזית שלישית מיותרת מול טהראן. טראמפ נמלט מקמפ דייוויד אחרי תקרית אווירית | ארה"ב באזהרת מסע חריגה יוסי נכטיגל | 20.09.26 בריאיון שהעניק לרשת 'פוקס ניוז', הבהיר טראמפ כי הוא מצוי ב"מצב של קבלת החלטות" וציין כי וושינגטון מקיימת קשר רציף עם החות'ים. לדבריו, הארגון הבטיח בינתיים שלא לכוון אש לעבר כוחות אמריקאיים - זאת בזמן שהם ממשיכים להלום בעוצמה במטרות סעודיות. התקרית חושפת את מנופי הלחץ ההדדיים בין המעצמות. גורמי צבא בוושינגטון טענו כי ארה"ב זקוקה לשיתוף פעולה מצד סעודיה במערכה מול איראן, אך הממלכה הוכיחה בעבר כי היא יודעת להפעיל שוט נגד הבית הלבן - כפי שעשתה במאי האחרון כאשר חסמה את תוכנית הליווי למכליות הנפט במצר הורמוז ומנעה גישה לבסיסים אמריקאיים בשטחה.

חות'ים | בן סלמאן ( צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק )

העימות המדמם בתימן, המתנהל זה למעלה מעשור, ידע הפסקות אש שקעו לאחרונה, אך התחדש במלוא עוזו ביולי בעקבות הטלת מצור ימי הדדי בין החות'ים לסעודיה בים האדום. בשבת האחרונה, החות'ים ניסו לתקוף את הבירה ריאד בטיל בליסטי, בניסיון התקיפה הראשון על העיר מאז ההסלמה האחרונה.

הקואליציה הסעודית דיווחה כי הטיל יורט בהצלחה בשעות הבוקר המוקדמות. תושבים בריאד דיווחו כי שמעו פיצוץ, ומאוחר יותר נראתה עמוד עשן סמוך לשדה התעופה. הקואליציה הוסיפה כי החות'ים ניסו גם לתקוף תשתיות אזרחיות בעיר הנמל ינבו שעל חוף הים האדום - שם מסתיים צינור נפט סעודי מרכזי - וכן בערים טאיף, בייש ופראסאן, אך הניסיונות סוכלו.

כעת, נותר לראות כיצד תגיב ריאד לסירוב האמריקאי, והאם המתיחות האזרית תמשיך לבעור. מחלוקת חריפה מתגלעת בצמרת ההנהגה הסעודית בשאלת אופן התגובה הראוי: שר החוץ הסעודי, פייסל בן פרחאן, דוחף לפתרון דיפלומטי ולהסכם הפסקת אש, בעוד שר ההגנה, ח'אלד בן סלמאן, דורש לצאת במהלך צבאי נחרץ.