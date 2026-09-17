כלב גולדן רטריור משפחתי הפך למוקד ההתעניינות הציבורית לאחר שבמקום לשמור על הבית מפני פורץ שחדר אליו, בחר להציע לו צעצועים פעם אחר פעם ואף קיבל את פני כוחות המשטרה כשחפץ משחק בפיו.

האירוע החריג התרחש בזמן שבעלי הבית, דנטה רולי וארוסתו סטפני קלדרון, שהו בנסיעה וחזרו בטיסה משיקגו בתחילת ספטמבר 2026. בני הזוג קיבלו התראת אבטחה חריגה ממצלמות הבית הסמוך לרחובות 20 ו-J, ותיעדו גבר מטפס מעל גדר, לוקח סולם ממחסן ונכנס דרך חלון פתוח בקומה השנייה.

בזמן שהפולש הסתובב בבית, הסיר את נעליו וחולצתו, זלל מהמקרר יוגורט, הודו וגבינה ואף נשכב לנוח על מיטת הכלבים למשך למעלה משעה, כלבם בן הארבע של בני הזוג ששמו נש לא הפגין כל התנהגות עוינת. הכלב ניגש אל הפולש פעמים רבות עם צעצועים, והאיש מצדו בחר להתעלם ממנו לחלוטין.

רולי ההמום יצר קשר עם משטרת סן דייגו ישירות מתוך המטוס והעביר לשוטרים גישה בזמן אמת למצלמות האבטחה בבית. כוחות משטרה שהגיעו למקום הפעילו רחפן ופרצו למבנה, שם המתין להם הכלב נש שקיבל את פני השוטרים כשבפיו צעצוע.

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החשוד ניסה להימלט דרך חלון חדר הרחצה אך נעצר מיד בחצר האחורית, ללא נפגעים וללא גניבת רכוש מעבר למזון שנאכל ולעציצים שניזוקו. הרשויות עצרו את ג'ון קליין בן 57, והוא נכלא בחשד לפריצה מדרגה ראשונה, ונדליזם והחזקת חומר אסור לצד תיקים פתוחים קודמים.