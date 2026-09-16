טעות של פעם בחיים: שודד שלף נשק ולמד את הלקח ( צילום: מסך )

תיעוד ממצלמות האבטחה מתחנת דלק באורלנד פארק שבאילינוי מתעד ניסיון שוד שהסתיים בירי, לאחר שהחשוד ניסה לשדוד אדם שתדלק את רכבו – ולא ידע כי גם הוא חמוש.

האירוע התרחש ביום שלישי בבוקר, סמוך לשעה 9:00, בתחנת דלק ברחוב הארלם באזור רחוב 151. לפי המשטרה, אדם שהיה במקום ותדלק את רכבו הותקף על ידי חשוד שניסה לבצע נגדו שוד מזוין. בסרטון האבטחה, שנבדק על ידי כלי התקשורת המקומיים, נראה אדם רעול פנים לבוש בבגדים כהים מתקרב אל הנהג בזמן שזה עומד ליד המשאבה ומתדלק את רכבו. על פי הדיווחים, החשוד שלף נשק שנראה כמו אקדח וכיוון אותו לעבר האדם. אלא שבתוך שניות המצב התהפך. האדם שתדלק את רכבו שלף אקדח שהיה מוסתר על גופו ופתח באש לעבר החשוד. לפי הדיווח של איי־בי־סי 7, נשמעו לפחות שתי יריות, ובתיעוד נראה החשוד נפגע, מפיל את הנשק ונמלט מהמקום.

טעות של פעם בחיים: שודד שלף נשק ולמד את הלקח - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:43 טעות של פעם בחיים: שודד שלף נשק ולמד את הלקח ( צילום: רשתות חברתיות )

מצלמה נוספת תיעדה את החשוד כשהוא מתרחק מהמקום כשהוא צולע. זמן קצר לאחר מכן הצליחה המשטרה לאתר אותו, והוא הועבר לבית חולים מקומי לקבלת טיפול.

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המשטרה מסרה כי האדם שירה הוא בעל רישיון חוקי לנשיאת נשק מוסתר במדינת אילינוי, וכי הוא לא נפגע באירוע ומשתף פעולה עם החוקרים. בשלב זה המשטרה לא הודיעה על הגשת כתבי אישום נגדו.

מנהל התחנה, נאסים אלמוסה, סיפר לכלי התקשורת כי בני משפחתו מנהלים את העסק וכי מעולם לא נתקל באירוע דומה במקום. לדבריו, בתיעוד נראה החשוד כשהוא מתקרב באופן רגוע יחסית, לפני שהוא שולף את הנשק.

במשטרה הגדירו את האירוע כניסיון שוד מזוין וציינו כי אין איום לציבור. החקירה נמשכת, והחוקרים בודקים את נסיבות העימות ואת השתלשלות הירי.