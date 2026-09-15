כנס הטכנולוגיה All-In Summit שנערך בלוס אנג'לס ספק דרמה קומית בלתי מתוכננת, כאשר הטלפון הנייד של מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, החל לצלצל במפתיע באמצע הפאנל. על הקו היה לא אחר מאשר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. הואנג בחר לענות לשיחה והעביר אותה לרמקול מול אלפי המשתתפים באולם.

טראמפ פתח את השיחה בהצהרה כי התיאוריות על הסכנות של בינה מלאכותית וההתנגדות לבניית מרכזי נתונים הן הונאה בלבד.

בזמן שהואנג הנהן והסכים עם דבריו, הוא ניסה בחיפזון לכבות את הרמקול במכשיר. טראמפ ניצל את הרגע והתלוצץ מול הקהל על כך ש"הואנג יודע לייצר שבבים שאף אחד לא יוכל להעתיק במשך 10 שנים, אך לא יודע איך לכבות רמקול".

בהמשך השיחה טען טראמפ כי הקולות הפועלים נגד בניית מרכזי נתונים הם מזימה, והוסיף כי גורמים בסין הם השמחים ביותר מהתנגדות זו. לדבריו, מרכזי הנתונים יכולים להעשיר את האזרחים ואת המדינות והם מהווים את הנפט של עשרות השנים הקרובות, בממדים גדולים יותר מהאינטרנט. הוא הוסיף כי מי שמתנגד לכך משחק לידי אחרים, אולי פוליטיקאים ואולי סינים, כשהואנג משיב לו על כך שהוא צודק ושאין לשתף פעולה עם תופעה זו.

טראמפ טען עוד כי רובוטים או בינה מלאכותית לא ישתלטו על העולם, וכי כל הסיפור הזה הוא הונאה. הוא הזכיר את דודו שהיה פרופסור במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס במשך יותר מ-40 שנה, וציין כי בזכות הגנטיקה שלו הוא מבין בתחום הבינה המלאכותית.

בהמשך שינה טראמפ את הטון וציין כי יש לעשות זאת בזהירות יתרה, אך מנגד אין לעצור את התעשייה כולה. הוא הוסיף את האימרה לפיה מי שינצח בבינה המלאכותית ינצח בהכל. לקראת סיום שיבח טראמפ את הואנג ואת איש העסקים דייוויד סאקס על עבודתם, וטען כי ארצות הברית מקבלת השקעות בהיקף של 20 טריליון דולר, לעומת טריליון אחד בלבד בתקופת ביידן.

הואנג סיכם את השיחה והבטיח כי ארצות הברית תנצח בתחרות הבינה המלאכותית בכל תעשייה, חברה ומדינה. יצוין כי הואנג החל את דרכו המקצועית כמדיח כלים במסעדת דני'ס, לפני שהקים את אנבידיה ב-1993 והפך אותה לאחת החברות המובילות בעולם בתחום השבבים והבינה המלאכותית.

הדברים מגיעים על רקע גל אזהרות חריג מפני הסכנות של הבינה המלאכותית שמטלטל בימים האחרונים את ארצות הברית. חוקרים מתעשיית הטכנולוגיה, מנהלי חברות ענק ואנשי ציבור מזהירים כי ההתפתחות המהירה של המערכות המתקדמות עלולה לצאת משליטה.

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