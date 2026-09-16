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המוות בעיניים

המוות בעיניים: תקרת המטוס האיראני קרסה על הנוסעים

מה שהחל כטיסה שגרתית למדי הפך בתוך דקות למאבק על חזרה בטוחה לקרקע: צמיג התנתק, המטוס רעד וחלקים מחיפוי התא קרסו מול הנוסעים (חדשות בעולם)

טיסת בלהות: המטוס האיראני החל להתפרק באוויר מעל הנוסעים (צילום: רשתות ערביות)

רגעים של בהלה נרשמו אתמול בטיסת פנים ב, לאחר שמטוס בואינג 737 של חברת ספהראן איירליינס נקלע לתקלה חמורה זמן קצר לאחר שהמריא ממשהד בדרכו לקרמנשה. במקום להמשיך ליעדו, נאלץ הצוות לשוב לשדה התעופה שממנו המריא ולבצע נחיתת חירום.

על פי הדיווחים שפורסמו באיראן וצוטטו בתקשורת הבינלאומית, זמן קצר לאחר ההמראה התנתק צמיג מאחד מגלגלי כן הנחיתה של המטוס. במקביל דווח על תקלה הקשורה למנוע ועל רעידות עזות של המטוס, שהלכו והחריפו במהלך הטיסה.

טיסת בלהות: המטוס האיראני החל להתפרק באוויר מעל הנוסעים
טיסת בלהות: המטוס האיראני החל להתפרק באוויר מעל הנוסעים (צילום: רשתות ערביות)

הטייסים החליטו שלא להמשיך בטיסה לקרמנשה וביקשו לשוב למשהד. בשלב זה החלו להצטבר בתא הנוסעים סימנים לעוצמת הרעידות: תאי האחסון העליונים נפתחו, חפצים נפלו אל המושבים והמעברים, ובמהלך ההחזרה לנחיתה נפלו חלקים מחיפוי התקרה של תא הנוסעים. בתיעוד שפורסם מהמטוס נראים נוסעים מבוהלים, כאשר חלקים מהמבנה הפנימי של המטוס נחשפו מעל ראשיהם.

למרות המראות הקשים והטלטלות העזות, המטוס הצליח לשוב למשהד ולנחות בשלום. על פי הודעת החברה והדיווחים הראשוניים, כל הנוסעים ואנשי הצוות יצאו מהמטוס ללא פגע ולא דווח על נפגעים. הנוסעים הועברו בהמשך לטיסה חלופית שהמשיכה ליעדם.

לאחר האירוע נסגר מסלול ההמראה בנמל התעופה משהד באופן זמני לצורך בדיקות ופינוי שאריות מהצמיג, ובהמשך הוא נפתח מחדש. הרשויות באיראן צפויות לבדוק את המטוס ואת נסיבות התקלה כדי לקבוע מה גרם להתנתקות הצמיג ומה הקשר, אם קיים, בין התקלה לבין הרעידות והנזק שנגרם בתוך תא הנוסעים.
איראןנחיתת חירוםאיספהאןבואינג 737תאונות מטוס
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