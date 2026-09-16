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מלחמת האינסוף

הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה

רחפן רוסי מסוגל לעקוף שיבושי תקשורת באמצעות סיב אופטי, אבל בסרטון שהופץ ברשת נראית אישה אוקראינית מנטרלת אותו (חדשות בעולם)

הסבתא והרחפן הממתין (צילום: מסך)

סרטון שהופץ בימים האחרונים ברשת מציג רגע יוצא דופן מהמלחמה באוקראינה: אישה אוקראינית מבוגרת מתקרבת לרחפן תקיפה רוסי שנחת בשטח, ובמקום להתרחק ממנו היא ניגשת אליו ומנטרלת אותו בעצמה.

לפי הדיווחים שפורסמו לצד הסרטון, מדובר ברחפן מסוג FPV המחובר באמצעות סיב אופטי. בסרטון נראה הרחפן ממתין בשטח, ככל הנראה כחלק מטקטיקה שבה המפעיל משאיר אותו בעמדת המתנה עד שמופיע יעד מתאים.

הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה
הסבתא החבלנית: קשישה אמיצה הצילה את השכונה שלה (צילום: רשתות חברתיות )

האישה מתקרבת אל כלי הטיס ומוציאה ממנו את סליל הסיב האופטי. בכך היא מנתקת את החיבור הפיזי שבאמצעותו הרחפן מתקשר עם המפעיל, והופכת אותו למעשה לבלתי שמיש במתכונת שבה המתין בשטח. דיווחים נוספים על הסרטון תיארו את האישה כ״סבתא אוקראינית״, אולם לא נמצאה בשלב זה אסמכתה עצמאית לזהותה או למקום המדויק שבו צולם האירוע.

האירוע בולט במיוחד משום שרחפנים המחוברים באמצעות סיב אופטי הפכו בשנים האחרונות לכלי משמעותי בשדה הקרב באוקראינה. בניגוד לרחפנים הנשלטים באמצעות גלי רדיו, הקשר שלהם עם המפעיל עובר דרך כבל סיב אופטי, ולכן מערכות שיבוש אלקטרוניות אינן יכולות לנתק את התקשורת באותה דרך.

על פי ניתוחים של הלחימה באוקראינה, הרחיבה מאוד את השימוש ברחפנים כאלה, וחלק מהדגמים משמשים גם כ״רחפנים ממתינים״, המוצבים מראש בשטח ומחכים להזדמנות לתקוף.
רוסיהאוקראינהמלחמת רוסיה-אוקראינהרחפנים
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