מתקפת רחפנים מסתורית: פצצות סירחון וביצים הוטלו על מהגרים

תופעה חריגה בבריטניה מעוררת תשומת לב ברשת: אדם נראה כשהוא מפעיל רחפן מעל אזור שבו שוהים מהגרים ומשליך לעברם ביצים ופצצות סירחון.

לפי התיעוד שהופץ ברשתות החברתיות, הרחפן טס מעל האזור כשהוא נושא את החומרים ומשחרר אותם מגובה לעבר האנשים שמתחתיו. במקום עימות ישיר על הקרקע, המחאה קיבלה הפעם ממד אווירי.

מדובר בהתפתחות חריגה על רקע הוויכוח הציבורי המתמשך בבריטניה סביב ההגירה והגעתם של מהגרים למדינה. בשנים האחרונות הפך נושא ההגירה לאחד הנושאים הפוליטיים והחברתיים הבוערים במדינה, ובאזורים שבהם שוהים מהגרים מתקיימות מעת לעת הפגנות ומחאות.

ברשת מצטברים בתקופה האחרונה יותר ויותר תיעודים של שימוש ברחפנים במסגרת מחאות נגד מהגרים, והחשש הוא שמדובר כבר לא באירוע נקודתי אלא בתופעה שעלולה להתפשט.

גורמי אכיפה חוששים כי אם השימוש ברחפנים להטרדת מהגרים ולהשלכת חפצים לעברם יהפוך לטרנד, מחאות מסוג זה עלולות לקבל ממד חדש ומסוכן, כשהמפעילים יכולים לפעול מרחוק ולהקשות על איתורם.

השימוש ברחפנים במסגרת מחאות ואירועים ציבוריים אינו חדש, אך השימוש בהם להשלכת חפצים לעבר בני אדם מציב בפני הרשויות אתגר נוסף. מעבר לשאלת המחאה עצמה, עולה גם שאלת הבטיחות והאחריות של מי שמפעיל כלי טיס מעל אזור מאוכלס.