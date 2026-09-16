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צעק "פרי פלסטין" וזכה לטיפול של חסידי ברסלב שחזרו מאומן | צפו

מהומה התפתחה בשדה התעופה לאחר שאחד הנוסעים צעק "פרי פלסטין" לעבר חסידי ברסלב שעשו את דרכם חזרה מאומן | בתוך שניות קפצו עליו עשרות חסידים ותקפו אותו בזמן שנוסעים מנסים להפריד אך ללא הצלחה | צפו בתיעוד (בעולם)

2תגובות
צעק "פרי פלסטין" וחטף
צעק "פרי פלסטין" וחטף (צילום: לפי סעיף 27א)
אנטישמיותאומןברסלבשדה תעופה
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2 תגובות

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2
מצא עם מי להתעסק
יוסף
1
אנטישמי טפי
רן

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