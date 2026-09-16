מצא עם מי להתעסק צעק "פרי פלסטין" וזכה לטיפול של חסידי ברסלב שחזרו מאומן | צפו מהומה התפתחה בשדה התעופה לאחר שאחד הנוסעים צעק "פרי פלסטין" לעבר חסידי ברסלב שעשו את דרכם חזרה מאומן | בתוך שניות קפצו עליו עשרות חסידים ותקפו אותו בזמן שנוסעים מנסים להפריד אך ללא הצלחה | צפו בתיעוד (בעולם)