צעק "פרי פלסטין" וחטף (צילום: לפי סעיף 27א)
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צעק "פרי פלסטין" וזכה לטיפול של חסידי ברסלב שחזרו מאומן | צפו
מהומה התפתחה בשדה התעופה לאחר שאחד הנוסעים צעק "פרי פלסטין" לעבר חסידי ברסלב שעשו את דרכם חזרה מאומן | בתוך שניות קפצו עליו עשרות חסידים ותקפו אותו בזמן שנוסעים מנסים להפריד אך ללא הצלחה | צפו בתיעוד (בעולם)
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