תיעוד יוצא דופן מהמלחמה באוקראינה מציג רגע דרמטי שבו רכב קרקעי בלתי מאויש (UGV) אוקראיני מצליח להתחמק מרחפן FPV רוסי ולשרוד את ניסיון התקיפה.

הרכב הרובוטי הופעל על ידי מפעיל מצוות "Asgard" של חטיבה ממוכנת 66, ונשלח למשימת אספקה לכוח אוקראיני שהמתין בשטח. בסרטון נראה הרכב הרובוטי מתקדם בשטח, כאשר במקביל רחפן FPV רוסי מתקרב אליו במהירות. במקום להמשיך במסלולו, המפעיל מזהה את האיום המתקרב ומבצע ברגע האחרון פנייה חדה שמאלה. התמרון מתבצע בשניות הקריטיות של המרדף, כאשר הרחפן כבר נמצא בקרבת הרכב. ה־UGV מצליח לשנות כיוון, והרחפן אינו מצליח להשלים את הפגיעה. לאחר ההתחמקות, הרכב ממשיך בדרכו ומשלים את משימת האספקה לכוח הממתין. טקטיקה או חוסר תשומת לב? תייר שקע בטלפון וכמעט פספס את הסכנה דני שפיץ | 10:21

רחפן מול רכב רובוטי - צילום: צבא אוקריאנה רחפן מול רכב רובוטי | צילום: צילום: צבא אוקריאנה 10 10 0:00 / 0:47

אחד הפרטים המעניינים בתיעוד הוא היכולת של המפעיל לקבל תמונה לאחור ולזהות את הרחפן המתקרב. בדיון שהתפתח סביב הסרטון הועלתה האפשרות שהמפעיל נעזר במצלמה הפונה לאחור, בעוד מפעיל רחפן או גורם נוסף מסייע בזיהוי האיום.

השימוש ב־UGV למשימות אספקה הפך לאחד המאפיינים הבולטים של שדה הקרב באוקראינה. במקום לשלוח חיילים אל אזורים החשופים לתקיפות רחפנים, ניתן להשתמש בכלים בלתי מאוישים כדי להעביר ציוד ואספקה אל הכוחות הקדמיים.

אלא שהתיעוד הזה ממחיש גם את האתגר החדש: גם כלי רכב בלתי מאוישים אינם חסינים מפני רחפני FPV, והמפעילים נדרשים להגיב בתוך שברירי שנייה כאשר רחפן אויב מזהה אותם.