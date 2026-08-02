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טקטיקה או חוסר תשומת לב? תייר שקע בטלפון וכמעט פספס את הסכנה

תיעוד מרומניה מציג מפגש מסוכן במיוחד בין תייר שהיה שקוע בטלפון שלו ורק ברגע האחרון התייר נמלט בריצה לעבר המכונית (חדשות בעולם)

התייר שהיה שקוע בטלפון וכמעט פספס את הסכנה (צילום: מסך )

תיעוד מ מציג מפגש יוצא דופן בין תייר לדוב, כשהצופים עדיין חלוקים בשאלה מה בדיוק התרחש באותן שניות גורליות.

בסרטון נראה האיש כשהוא עומד באזור שבו נמצאים כלי רכב, כשהוא עסוק בטלפון הסלולרי. מאחוריו מתקרב דוב חום, שמגיע אליו בהדרגה עד שהוא כבר נמצא ממש בסמוך אליו. בשלב מסוים הדוב אף נוגע ברגלו של האיש, אך נראה שהוא אינו מגיב מיד.

רק כשהדוב מתקרב ומופיע מולו, התייר מבין את גודל הסכנה. הוא מסתובב, מבחין בבעל החיים ונמלט במהירות לעבר המכונית.

התייר שהיה שקוע בטלפון וכמעט פספס את הסכנה
התייר שהיה שקוע בטלפון וכמעט פספס את הסכנה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אלא שהתיעוד עורר גם ויכוח ברשת סביב השאלה אם האיש באמת לא הבחין בדוב. חלק מהצופים טענו כי הוא היה שקוע לחלוטין בטלפון ולא שם לב למתרחש סביבו.

אחרים טענו כי בחינה מדוקדקת של הסרטון מראה שהוא הבחין בדוב עוד קודם לכן, ובחר שלא להסתכל עליו או לרוץ מיד, ככל הנראה כדי שלא לעורר את תגובתו.

גם העובדה שהדוב הגיע עד לרגלו של האיש הפכה את הסרטון למטריד במיוחד. לפי תגובות של אנשים הטוענים שהם מכירים את האזור, מפגשים עם דובים אינם נדירים בחלקים מרומניה, ובאזורים מסוימים בעלי החיים התרגלו להתקרב לבני אדם בחיפוש אחר מזון.

בסופו של דבר, האירוע הסתיים בכך שהאיש הצליח להתרחק מהדוב ולהגיע למכונית.

תיירותסכנהרומניהפגעי הטכנולוגיהדובים
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