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קור רוח יוצא דופן

"לך מפה": מפגש מפחיד בין אישה לדוב גריזלי הדהים את הרשת | צפו

אישה וכלבה ניצלו בנס ממפגש עם דוב גריזלי במשקל 180 ק"ג באלברטה | התיעוד הוויראלי מראה כיצד שמרה על קור רוח והצליחה להינצל

"לך מפה": תיעוד המפגש יוצא הדופן עם הדוב
"לך מפה": תיעוד המפגש יוצא הדופן עם הדוב| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

אישה וכלבה ניצלו בנס לאחר שנתקלו בדוב גריזלי במשקל של כ-180 קילוגרמים במהלך טיול בוקר באלברטה שבקנדה.

בתיעוד שהפך לוויראלי נראה הדוב עוקב אחריהם ואף מסתער לעברם מספר פעמים.

האישה שמרה על קור רוח, נמנעה מלברוח וניסתה להרחיק את הדוב כשהיא חוזרת ואומרת: "לא. לך מכאן. לא". לאחר שהדוב עצר את ההסתערות ונסוג אל תוך היער, היא ניצלה את ההזדמנות והתרחקה מהמקום בבטחה.

ברשתות החברתיות רבים שיבחו את תושייתה של האישה. בעקבות האירוע פרסמו הרשויות אזהרה למטיילים באזור.

סרטון ויראליקנדהסכנהבעלי חייםדוב
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