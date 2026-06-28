אישה וכלבה ניצלו בנס לאחר שנתקלו בדוב גריזלי במשקל של כ-180 קילוגרמים במהלך טיול בוקר באלברטה שבקנדה.

בתיעוד שהפך לוויראלי נראה הדוב עוקב אחריהם ואף מסתער לעברם מספר פעמים.

האישה שמרה על קור רוח, נמנעה מלברוח וניסתה להרחיק את הדוב כשהיא חוזרת ואומרת: "לא. לך מכאן. לא". לאחר שהדוב עצר את ההסתערות ונסוג אל תוך היער, היא ניצלה את ההזדמנות והתרחקה מהמקום בבטחה.

ברשתות החברתיות רבים שיבחו את תושייתה של האישה. בעקבות האירוע פרסמו הרשויות אזהרה למטיילים באזור.