גן חיות שלם: השוטרים היו בהלם ממה שגילו בסירת מפרש נטושה

משטרת טקומה בוושינגטון חילצה 60 חתולים וגורים מסירת מפרש נטושה באורך כ־12 מטר, שעגנה מול חוף אוון.

המבצע החל ב־6 באוגוסט, לאחר ששוטרים גילו יותר מ־30 חתולים שחיו בתנאים קשים, רבים מהם מפוחדים ותת־תזונתיים.

מה שהחל כחילוץ של כמה עשרות חתולים התרחב במהלך מבצע שנמשך שישה ימים, עד שהמשטרה הודיעה כי מספר החתולים הכולל הגיע ל־60. "החתול האחרון ירד מהסירה. באמת הפעם!" כתבה המשטרה בהומור ברשת.

הרשויות הזהירו כי חתולים ידועים ביכולתם להסתתר, ולכן ימשיכו לבצע חיפושים בסירה כדי לוודא שאף חתול לא נשאר מאחור. יותר מ־40 מהחתולים הועברו לאגודה ההומנית של טקומה ומחוז פירס, והשאר נמסרו למשפחות אומנה.

המשטרה גם ביקשה מהציבור לא לעלות לסירה עצמאית, לאחר שמחלצת חתולים פרטית עלתה עליה במהלך הלילה ולכדה שני חתולים. במשטרה אמרו כי העלייה ללא אישור אף סיבכה את החקירה בנוגע לבעל הסירה, והדגישו כי מדובר עדיין בחקירה פלילית פעילה.