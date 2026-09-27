לקראת חול המועד סוכות, בו אלפי משפחות צפויות לבקר בספארי ברמת גן ובאתרי טבע ברחבי הארץ, פרסם הספארי סרטון שמדגים סכנה קטלנית: צבי שהחל ללעוס פסולת שהושארה בשטח על ידי מבקרים.

בסרטון שצילמה שירה, נראה הצבי לועס את הפסולת. למרבה המזל, המטפלים הבחינו בכך בזמן והצליחו לגרום לו להפסיק. אך המקרה הזה, כך מדגישים בספארי, יכול היה להסתיים בחנק, בחסימת מעיים ואפילו במוות.

זו אינה סכנה תיאורטית. בעבר תועדו מקרי מוות של יעלים בעקבות אכילת פסולת ושקיות ניילון. בבית החולים לחיות בר של הספארי ורשות הטבע והגנים אף טיפלו ביעל שבקיבתו נמצאו קילוגרם וחצי של שקיות ומגבונים.

"במקרה הזה, שתועד בסרטון המצורף, הצליחו המטפלים שלנו למנוע אסון", מסרה הילה פלדמן גרא, דוברת הספארי. "אבל לצערנו אנחנו מכירים גם מקרים שהסתיימו במוות של בעלי חיים בעקבות בליעת פסולת".

הספארי ברמת גן, שמהווה יעד פופולרי במיוחד בחול המועד, מקפיד על רווחת החיות ומספק להן העשרות שונות. בחודש שעבר תועד כיצד השימפנזים בספארי הגיבו בקולות תקשורת מיוחדים למאוורר חדש שהוכנס למתחם שלהם, והשבוע תועדה פעילות העשרה שבה השימפנזים השתמשו בכלים כדי להגיע לפירות שהונחו ברשת.

אך לצד ההעשרות המתוכננות, הפסולת שמשאירים מבקרים הופכת לסכנה ממשית. "לכן אנחנו מבקשים, חוזרים ומדגישים, במיוחד לקראת חול המועד: אל תשליכו פסולת!", הדגישה פלדמן גרא. "לא מגבונים, לא חיתולים, לא שקיות ולא אריזות חטיפים. אם אין פח בקרבת מקום, קחו את האשפה איתכם".

הקריאה מופנית גם למטיילים בטבע. "גם בספארי וגם בטבע - מה שעבורנו הוא רק לכלוך, עבור בעלי החיים עלול להיות עניין של חיים ומוות", הוסיפה. "בואו ליהנות בספארי, לטייל בטבע ולשמור על בעלי החיים שחיים בו".

בעבר תועדו מקרים דומים גם באתרי טבע אחרים. יעלים בעין גדי, למשל, ירדו למעיין לשתות במהלך תקופת הסגר בקורונה, כאשר לא היו אנשים בסביבה - התנהגות שהם נמנעים ממנה בדרך כלל בנוכחות מבקרים.

המסר ברור: שקית, מגבון או אריזת חטיף שנשארים בשטח עלולים לסכן חיים. לקראת חול המועד, כאשר אלפי משפחות יוצאות לטייל ולבלות, חשוב לזכור - אספו את האשפה שלכם והשליכו אותה לפח. אם אין פח בקרבת מקום, קחו אותה איתכם.