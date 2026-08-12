התגלמות כל הסיוטים: ההפתעה שגילה שחקן פוטבול בתוך הקסדה שלו

שחקן פוטבול בתיכון בארקנסו גילה במהלך אימון תגלית מבהילה: נחש ארסי הסתתר בתוך הקסדה שלו, מתחת לריפוד.

השחקן הבחין בתנועה חשודה בתוך הקסדה לאחר החימום ופנה למאמן. כשהצוות הרים את הריפוד, הוא גילה נחש באורך של כ־60 סנטימטרים, שהתברר כ"מוקסין מים", נחש ארסי הנפוץ באזור.

"זה באמת היה הלם מוחלט", סיפר מנהל האתלטיקה של התיכון, והוסיף בצחוק כי הסיכוי שלו לזכות בלוטו גבוה יותר מהסיכוי לראות דבר כזה בעשר שנותיו בתפקיד.

הנחש הוכנס לשקית והועבר על ידי אנשי שירותי בעלי החיים לאזור מיוער הרחק מבית הספר. השחקן עצמו לא ננשך והמשיך באימון עם קסדה חלופית.

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בשירותי בעלי החיים ניצלו את המקרה כדי להזכיר: לפני שלובשים קסדה, נעליים, כפפות או ציוד שהיה בחוץ, כדאי לבדוק אותם היטב – זה לוקח רק כמה שניות ויכול למנוע מפגש מסוכן.