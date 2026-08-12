 דלג לתוכן הראשי
"הלם מוחלט"

התגלמות כל הסיוטים: ההפתעה שגילה שחקן פוטבול בתוך הקסדה שלו

שחקן פוטבול בתיכון בארקנסו גילה נחש ארסי מסוג "מוקסין מים" בתוך הקסדה שלו במהלך אימון | הנחש הוסר בשלום על ידי שירות בעלי החיים (בעולם)

משמאל הנחש שאותר, מימין מוציאים את הנחש (צילום: ‏‎Maumelle Animal Shelter)

שחקן פוטבול בתיכון בארקנסו גילה במהלך אימון תגלית מבהילה: נחש ארסי הסתתר בתוך הקסדה שלו, מתחת לריפוד.

השחקן הבחין בתנועה חשודה בתוך הקסדה לאחר החימום ופנה למאמן. כשהצוות הרים את הריפוד, הוא גילה נחש באורך של כ־60 סנטימטרים, שהתברר כ"מוקסין מים", נחש ארסי הנפוץ באזור.

"זה באמת היה הלם מוחלט", סיפר מנהל האתלטיקה של התיכון, והוסיף בצחוק כי הסיכוי שלו לזכות בלוטו גבוה יותר מהסיכוי לראות דבר כזה בעשר שנותיו בתפקיד.

הנחש הוכנס לשקית והועבר על ידי אנשי שירותי בעלי החיים לאזור מיוער הרחק מבית הספר. השחקן עצמו לא ננשך והמשיך באימון עם קסדה חלופית.

בשירותי בעלי החיים ניצלו את המקרה כדי להזכיר: לפני שלובשים קסדה, נעליים, כפפות או ציוד שהיה בחוץ, כדאי לבדוק אותם היטב – זה לוקח רק כמה שניות ויכול למנוע מפגש מסוכן.
תיעודסרטון ויראלינחשבעלי חייםארקנסו

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר