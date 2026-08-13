בני זוג מקווינס, ניו יורק, שחזרו מחופשה, נחרדו לגלות אישה זרה בתוך דירתם בבניין היוקרה Halo LIC בלונג איילנד סיטי. בני הזוג, ביל וילם קים, שהו בילוסטון ב־24 ביולי, כשמערכת האבטחה התריעה בפניהם כי מישהו נמצא בבית. כשהתחברו למצלמה, הם ראו אישה מסתובבת בדירה, לוקחת משקה ומתיישבת בנחת על הספה.

"לא האמנתי למה שאני רואה. היינו בפאניקה מוחלטת", סיפר ביל. כשהאישה הבחינה במצלמת האבטחה, היא הסירה אותה מהמדף וניתקה את האפשרות של בני הזוג לראות מה קורה בדירה.

חבריהם של בני הזוג הגיעו למקום לפני המשטרה. האישה יצאה מהדירה, אך דקות לאחר מכן חזרה והשתמשה במפתח כדי להיכנס שוב. בהמשך הגיעה המשטרה והיא פונתה מהמקום באמבולנס.

בהמשך מסרה הנהלת הבניין כי האישה טענה שהיא שומרת הכלב של בני הזוג, וכי עובד בדלפק הקבלה מסר לה בטעות מפתח לדירה. העובד פוטר והנהלת הבניין הודיעה על הידוק נהלי האבטחה. אולם יומיים לאחר מכן האישה שבה לבניין וניסתה להיכנס שוב, עם צמיד בית חולים על ידה.

האישה לא זוהתה בפומבי ולא הוגש נגדה כתב אישום. המשטרה חוקרת את האירוע כפריצה. דבר לא נגנב מהדירה, אך בני הזוג סיפרו כי האירוע הותיר אותם מפוחדים. "אנחנו כבר לא מרגישים בטוחים כאן", אמר ביל, והוסיף כי הם מחפשים כעת דירה אחרת.