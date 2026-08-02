עשרות אלפי מהגרים פולשים לספרד ( צילום: מסך )

סרטון קצר של צעיר מרוקאי השוחה לעבר השטח הספרדי הפך ויראלי, דווקא בעיצומה של אחת מפריצות הגבול הדרמטיות שידעה אירופה.

בעוד עשרות אלפים ניסו להיכנס לסאוטה דרך היבשה והים, התמונות חשפו מסלול הגירה מסוכן שהפך בתוך שעות לאחת מזירות המאבק המרכזיות על גבולות אירופה. בסרטון נצפה צעיר מרוקאי מתעד את עצמו כשהוא שוחה בים. בידו האחת הוא אוחז במוט סלפי ובשנייה ממשיך לשחות, כשיעדו החוף של סאוטה - מובלעת ספרדית בצפון אפריקה הנמצאת מעבר לגבול עם מרוקו.

כל כך קל - מהגר מתעד עצמו פולש לספרד - צילום: רשתות חברתיות כל כך קל - מהגר מתעד עצמו פולש לספרד | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:33

ברשתות החברתיות הסרטון קיבל חיים משל עצמו. משתמשים שיתפו אותו בצירוף כותרות ציניות בסגנון "כך תיכנסו לאירופה", כשהתיעוד האישי הפך בתוך זמן קצר לסמל של דרך ההגירה הבלתי שגרתית לספרד.

בימים האחרונים הפכה סאוטה לזירת משבר בקנה מידה חריג. לפי הרשויות הספרדיות, בין 50 אלף ל־60 אלף בני אדם ניסו להיכנס לשטח המובלעת ממרוקו, דרך הים והיבשה. בתוך זמן קצר התמלאו הרחובות והחופים במהגרים, בעוד כוחות ספרדיים ומרוקניים מנסים להשיב את השליטה באזור.

הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה - צילום: רשתות חברתיות הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

לפחות 67 בני אדם נהרגו במהלך האירועים, בהם מי שטבעו במהלך ניסיונות השחייה ואחרים שנהרגו במהלך הדוחק והדריסה באזור שובר הגלים.

האירוע היה כה חריג עד שספרד נאלצה לפרוס כוחות צבא ומשטרה נוספים בסאוטה. בצד המרוקאי הופעלו כוחות ביטחון כדי למנוע מאנשים נוספים להגיע לגבול.

ובתוך כל הכאוס הזה הופיעו גם התמונות מהים: צעירים שנכנסים למים, חלקם בבגדי ים, אחרים עם אמצעי ציפה, ומנסים לעקוף את הגבול היבשתי באמצעות שחייה.

הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה - צילום: רשתות חברתיות הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:38

המסלול דרך הים

סאוטה ומלייה הן שתי מובלעות ספרדיות בצפון אפריקה, הצמודות לשטח מרוקו. מיקומן הופך אותן לנקודות כניסה ייחודיות לאירופה: במקום לנסות לחצות את הים אל ספרד היבשתית, חלק מהמהגרים מנסים להגיע קודם לשטח הספרדי שבצפון אפריקה.

בשנים האחרונות הפכו ניסיונות השחייה לאחד הנתיבים המוכרים באזור. עם מזג אוויר נוח וים רגוע, צעירים יוצאים מחופי מרוקו ומנסים להגיע לחופי סאוטה. המרחק אינו עצום במונחי מפה, אך מדובר בשחייה מסוכנת בים פתוח, לעיתים ללא ציוד מתאים.

רק ימים ספורים לפני המשבר האחרון דווח על מאות בני אדם שניסו לבצע את המסלול הימי, כאשר חלקם הצליחו להגיע לסאוטה ואחרים נעצרו או חולצו בים. באחד הניסיונות בסוף יולי דווח גם על הרוגים ונעדרים. כעת, בעקבות גל הכניסות האחרון, ספרד הגבירה עוד יותר את האבטחה באזור.

הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה - צילום: רשתות חברתיות הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:57

האירועים בסאוטה כבר חרגו הרבה מעבר לגבול הספרדי. מנהיגים אירופיים דרשו תגובה מתואמת לנוכח מה שהוגדר כאירוע חריג בגבול החיצוני של האיחוד האירופי.

איטליה אף איימה להשעות הסדרי גבול מסוימים מול ספרד, בעוד מדינות אירופיות אחרות קראו להגברת ההגנה על גבולות האיחוד. ראש ממשלת ספרד, פדרו סאנצ'ס, מצדו הגן על מדיניות ממשלתו והדגיש את שיתוף הפעולה עם מרוקו.

הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה - צילום: רשתות חברתיות הפלישה ההמונית לספרד מטלטלת את אירופה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:28

עם כניסתם ההמונית לסאוטה, התפתחו ברחובות העיר רגעים של כאוס ועימותים. לצד המוני המהגרים שניסו למצוא מחסה ומזון, דווח על מקרים של ביזה ופגיעה בעסקים, כאשר חלק מהתושבים המקומיים התעמתו עם המגיעים החדשים. כוחות הביטחון הספרדיים הוזעקו למוקדים שונים בעיר בניסיון להשיב את הסדר ולמנוע את התפשטות המהומות.

חומת הגבול החדשה של ספרד: שורת מצופי מים בגובה הברך (בקושי 50 ס"מ) המשתרעים לאורך 500 מטר - צילום: רשתות חברתיות חומת הגבול החדשה של ספרד: שורת מצופי מים בגובה הברך (בקושי 50 ס"מ) המשתרעים לאורך 500 מטר | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42

בספרד עצמה האירוע הצית מחדש את הוויכוח הפוליטי על מדיניות ההגירה. מבקרי הממשלה טענו כי המדיניות הספרדית מעודדת ניסיונות כניסה, בעוד הממשלה דוחה את הטענות ומדגישה כי שיתוף הפעולה עם מרוקו הוא שאפשר להחזיר את השליטה באזור במהירות.

ביום שבת החלה ספרד להקים מחסום ימי באורך כ־500 מטרים מול החוף של סאוטה, שנועד להקשות על ניסיונות שחייה נוספים ולאפשר לכוחות הביטחון לשלוט טוב יותר באזור.