בימים האחרונים מתמודדת ספרד עם שורת שריפות ענק, המונעות משילוב של גל חום כבד, יובש ורוחות חזקות. צוותי הכיבוי פועלים מסביב לשעון בניסיון לבלום את התפשטות הלהבות, כאשר אחד הכלים החשובים ביותר במערכה הוא מטוס הכיבוי האמפיבי מסוג קנדאייר.

תיעוד שפורסם מנמל מאלגה שבדרום ספרד מציג את אחד משלבי הפעולה המרשימים של המטוס. הוא גולש במהירות על פני המים, אוסף בתוך שניות אלפי ליטרים של מי ים אל מכליו, ומיד לאחר מכן ממריא בחזרה לעבר אזורי השריפה כדי להטיל את המטען על מוקדי האש.

המטוס נחת בלב הנמל, שאב אלפי ליטרים והמריא לקרב בלהבות - צילום: רשתות חברתיות המטוס נחת בלב הנמל, שאב אלפי ליטרים והמריא לקרב בלהבות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:47

המטוסים מופעלים על ידי יחידת הכיבוי האווירית של חיל האוויר הספרדי, והם מסוגלים לבצע מחזורי מילוי והטלה מהירים במיוחד כאשר מקור מים נמצא סמוך לאזור השריפה. יכולת זו מאפשרת לצוותים האוויריים לבצע גיחות רבות בזמן קצר ולהעניק סיוע משמעותי לכוחות הקרקע הנאבקים בלהבות. אילון מאסק הגיב בשתי מילים אחרי שאיבד 750 מיליארד דולר אריה רוזן | 28.07.26 מהומה בכביש: איים באקדח על יושבי הרכב - ואז הגיעו השוטרים | צפו אריה רוזן | 28.07.26

סוסים נמלטים מהשרפה - צילום: רשתות חברתיות סוסים נמלטים מהשרפה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:13

התיעוד זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים התפעלו מהדיוק, המהירות והמיומנות הנדרשים כדי לבצע את תמרון מילוי המים בלב הנמל, רגע לפני שהמטוס שב לשמי ספרד כדי להמשיך במאבק בשריפות.