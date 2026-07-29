המטוס נחת בלב הנמל, שאב אלפי ליטרים והמריא לקרב בלהבות

בימים האחרונים מתמודדת ספרד עם שורת שריפות ענק, המונעות משילוב של גל חום כבד, יובש ורוחות חזקות. צוותי הכיבוי פועלים מסביב לשעון בניסיון לבלום את התפשטות הלהבות, כאשר אחד הכלים החשובים ביותר במערכה הוא מטוס הכיבוי האמפיבי מסוג קנדאייר.
תיעוד שפורסם מנמל מאלגה שבדרום ספרד מציג את אחד משלבי הפעולה המרשימים של המטוס. הוא גולש במהירות על פני המים, אוסף בתוך שניות אלפי ליטרים של מי ים אל מכליו, ומיד לאחר מכן ממריא בחזרה לעבר אזורי השריפה כדי להטיל את המטען על מוקדי האש.
המטוסים מופעלים על ידי יחידת הכיבוי האווירית של חיל האוויר הספרדי, והם מסוגלים לבצע מחזורי מילוי והטלה מהירים במיוחד כאשר מקור מים נמצא סמוך לאזור השריפה. יכולת זו מאפשרת לצוותים האוויריים לבצע גיחות רבות בזמן קצר ולהעניק סיוע משמעותי לכוחות הקרקע הנאבקים בלהבות.
התיעוד זכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים התפעלו מהדיוק, המהירות והמיומנות הנדרשים כדי לבצע את תמרון מילוי המים בלב הנמל, רגע לפני שהמטוס שב לשמי ספרד כדי להמשיך במאבק בשריפות.
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