זירת ההתרסקות ( צילום: רשתות חברתיות )

מטוס קרב אמריקני מסוג F-35B Lightning II התרסק ביום שישי בבוקר סמוך לבסיס חיל הנחתים מיראמר בסן דייגו, קליפורניה, באירוע דרמטי שהסתיים למרבה המזל ללא הרוגים.

האירוע התרחש בסביבות השעה 10 בבוקר, כאשר צוותי חירום הוזעקו בעקבות תאונה אווירית. זמן קצר לאחר מכן נראו באזור להבות ועשן שחור כבד שהיתמר מעל אתר ההתרסקות. על פי חיל הנחתים האמריקני, הטייס הצליח להיפלט מהמטוס לפני ההתרסקות. הוא הועבר לבית חולים מקומי כשהוא במצב יציב, לצורך בדיקות וטיפול בפגיעות שהוגדרו כלא מסכנות חיים. לא דווח על נפגעים נוספים.

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עד ראייה סיפר כי הבחין בשני מטוסי קרב מתקרבים למסלול. הראשון נחת ללא אירוע, אך המטוס השני החל לפתע להאט באופן חריג. לדבריו, כאשר המטוס היה בגובה של כ-100 רגל, כ-30 מטרים בלבד מעל הקרקע, הטייס נפלט ממנו והמצנח נפתח.

שניות לאחר מכן המטוס פגע בקרקע בסמוך למסלול, התרסק והתלקח. תיעודים מהאוויר הראו ענן עשן שחור גדול מעל שרידי המטוס, כאשר כוחות כיבוי והצלה מיהרו להשתלט על האש ולכסות את אזור ההתרסקות בחומר מעכב בעירה. בעקבות ההתרסקות פרצה גם שריפת צמחייה בסמוך למקום.

מדובר ב-F-35B, הגרסה של מטוס הקרב החמקן המיועדת לחיל הנחתים. בניגוד לגרסאות אחרות של ה-F-35, הדגם מסוגל לבצע המראה קצרה ונחיתה אנכית, יכולת המאפשרת לו לפעול גם מבסיסים ומסלולים שאינם מתאימים למטוסי קרב רגילים.

ההתרסקות התרחשה בבסיס מיראמר, מקום בעל היסטוריה מפורסמת בעולם התעופה האמריקני. הבסיס שימש בעבר כביתו של בית הספר לטייסי הקרב של הצי האמריקני, שהונצח בסרט "טופ גאן", ובמשך שנים נודע בכינוי "Fightertown USA".

חיל הנחתים הגדיר את האירוע בקטגוריית התאונות החמורה ביותר במערכת הצבאית האמריקנית, המשמשת כאשר כלי טיס מושמד, כאשר נגרם נזק העולה על 2 מיליון דולר או כאשר יש הרוגים.

זירת ההתרסקות - צילום: רשתות חברתיות זירת ההתרסקות | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:48

מחירו של מטוס F-35B בודד מוערך בכ-109 מיליון דולר. לפי נתונים שהובאו בדיווח AP, לחיל הנחתים, לצי ולחיל האוויר האמריקניים יש יחד יותר מ-630 מטוסי F-35, והעלות הכוללת של תוכנית ה-F-35 צפויה להגיע לכ-2 טריליון דולר לאורך חיי התוכנית.

טייס נטש את ה־F-35B במהלך נחיתת התרסקות בבסיס בטקסס - ב־15 בדצמבר 2022 - צילום: רשתות חברתיות טייס נטש את ה־F-35B במהלך נחיתת התרסקות בבסיס בטקסס - ב־15 בדצמבר 2022 | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:30

הסיבה להתרסקות עדיין אינה ידועה. הרשויות הצבאיות פתחו בחקירה כדי לקבוע מה גרם למטוס לאבד שליטה ולהתרסק.

למרות עוצמת התאונה והאש שהתפתחה במקום, האירוע הסתיים בתוצאה טובה יחסית: הטייס הצליח להיפלט בשניות האחרונות, שרד את ההתרסקות ופונה לקבלת טיפול רפואי.