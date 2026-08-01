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איום איראני על ישראל: "סביר שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים"

פרופסור איראני בכיר החבר בצוות המו"מ מזהיר את מדינות המפרץ מפני השמדת תשתיות • "אם תותקף איראן - גם ישראל תושמד" | על רקע הערכות כי טראמפ קרוב להחלטה (בעולם)

יירוט טיל ששוגר מאיראן (צילום: יונתן סינדל/Flash90)

המתיחות במזרח התיכון הגיעה לשיא חדש ומדאיג: פרופסור איראני בכיר, המזוהה באופן הדוק עם המשטר בטהראן, פרסם אזהרה חריפה ומאיימת כלפי מדינות המפרץ.

סייד מוחמד מרנדי, פרופסור באוניברסיטת טהרן וחבר צוות המו"מ האיראני, הודיע ברשת החברתית X כי על פי הצהרות ממשל , "נראה כי סביר מאוד שהלילה יהיה הלילה האחרון של החיים הנורמליים".

האיום המפורש מגיע על רקע הערכות מודיעיניות לפיהן נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב לקבלת החלטה בנוגע לתקיפות עוצמתיות במתקני . בישראל הועלתה רמת הכוננות בהגנה, אך בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף לאזרחים.

"תשתיות חיוניות יושמדו"

מרנדי פירט את האיום בצורה חדה: "אם יבוצעו תקיפות נגד התשתית האזרחית של איראן, התשתית החיונית של משטרים אלה, יחד עם זו של ישראל ואולי גם של ירדן, תושמד". הפרופסור האיראני הוסיף והזהיר כי "על אוכלוסיות המשטרים הללו להיערך לפינוי מיידי".

האיומים מופנים במפורש כלפי קטאר, סעודיה, כווית, בחריין, איחוד האמירויות, ואולי גם עומאן. מדובר במדינות שבחלקן מקיימות יחסים מורכבים עם איראן, ובחלקן אף שיתוף פעולה ביטחוני עם וישראל.

טבעת החנק סביב טהראן

האיומים האיראניים מגיעים בעיתוי רגיש במיוחד. בימים האחרונים התפרסמו דיווחים על תוכנית אסטרטגית קיצונית שנשקלת בין טראמפ לראש הממשלה בנימין נתניהו – הטלת מצור יבשתי כולל על איראן שיחסום את גבולותיה ויחתוך את צינורות החמצן הכלכליים והצבאיים.

ישראל בדריכות מוגברת

מערכת הביטחון בישראל נמצאת בימים אלה במצב של דריכות מוגברת. גורם ישראלי בכיר אמר לחדשות 12 כי "אנחנו נמצאים קרוב מאוד לנקודת הכרעה". עם זאת, גורם ביטחוני אחר הבהיר ל-CBS כי "ישראל אינה מודעת להחלטה לחדש את המבצע הצבאי במלואו, וגם לא התקבלה בקשה בישראל להצטרף לפעולות צבאיות נגד איראן".

בנימין נתניהוצה"לארה"באיראןדונלד טראמפ

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