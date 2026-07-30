דיווחים מזעזעים המתפרסמים באיראן ומבוססים על עדויות של מקורבים למשפחת מורדים במשטר האייתוללות, פותחים צוהר נוסף לשיטות הדיכוי והאכזריות של מנגנוני הביטחון בטהרן. במרכז הדיווח עומד סיפורו הכואב של אמירהוסיין נובאח'ת פרדאסתי, צעיר איראני בן 21 בלבד, אשר מוצאו וחיסולו בידי סוכני המשטר מעוררים סערה מוצדקת.

על פי המידע שהגיע לרשת "איראן אינטרנשיונל", ופורסם היום (חמישי) הצעיר נורה ונפצע מכדורי רסס במהלך מחאה נגד השלטון באזור מחוז באגר שאהר, מדרום לטהרן, ולאחר מכן נעצר בידי כוחות הביטחון המקומיים.

לפי העדויות של גורמים המקורבים למשפחתו של הצעיר, מציאות מעצרו הפכה למסע ייסורים קשה. לאחר שנפצע ונלקח מהמקום, במקום להעניק לו טיפול רפואי הולם, סוכני המשטר עשו שימוש בסכינים ובתערים כדי לכרות ולחתוך מגופו חלקי עור ובשר. הסיבה להתעללות הקשה נעוצה בעובדה שעל זרועו של הצעיר היו קעקועים של רזא שאה והכתר הקיסרי – סמלים המזוהים באופן מובהק עם השלטון המלוכני ההיסטורי באיראן, המהווים כיום סמל להתנגדות חריפה לשלטון איש הדת והמהפכה האסלאמית. לאחר מכן, כך לפי הטענות, הצעיר הוצא להורג בירייה במתכונת שמתוארת כחיסול ממוקד מטווח קצר.

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שבה אמירהוסיין הצעיר נתקל בנחת זרועו של המשטר בטהרן. כבר בשנת 2022, כשהיה כבן 16 בלבד, הוא נעצר במהלך גל המחאות הנרחב של "אישה, חיים, חופשיות" שהרעיד את המדינה בעקבות מותה של מהסא אמיני. למרות גילו הצעיר באותה עת, הוגדר הצעיר כמי שמסומן על ידי מנגנוני האכיפה בשל תפיסותיו והגדרתו כמפגין פעיל נגד הממשל.

לאחר מעצרו הנוכחי, בני משפחתו לא קיבלו לפי הדיווח כל שביב מידע על מקום המצאו או על מצבו הרפואי, ונאלצו להתמודד עם ערפול מוחלט מצד הרשויות. רק לאחר ימים מורטי עצבים, כאשר נקראו לזהות וללכוד את גופתו במתקן כהריזאכ – מתקן מוכר של המשטר המזוהה עם החזקת אסירים פוליטיים ומעשי התעללות – נחשפו לממדי הזוועה. על פי העדויות, הגופה נשאה סימני עינויים קשים ביותר, הכוללים חבלות חמורות וסימנים כחולים בכל חלק גופו ופניו, לצד שברים מרובים בלסת, באף ובכתפיו.

ממציאי הבדיקה של המשפחה הראו עוד כי האזור בזרועו שבו היו ממוקמים הקעקועים המלוכניים נכרת ונחתך כמעט לחלוטין. כמו כן, על צווארו של הצעיר, שבו היה מודפס הקעקוע עם המילה "איראן", נראו סימני לחץ ופגיעה קשים המתאימים לחנק או להרכבת חסמי חנק כחלק מתהליך הדיכוי והעינויים שעבר לפני מותו. המשפחה וחבריה משוכנעים כי המום שהוטל בו נעשה באופן מתוכנן במטרה להעניש ולהשפיל אותו על בחירתו לשאת סמלים לאומיים שמנגנוני המשטר נלחמים בהם בחורמה.

המקרה המזעזע הזה אינו עומד בודד במערכה, אלא מצטרף לדפוס פעולה מוכר ועקבי שדיווחים לגביו מתרבים בשנים האחרונות באיראן. אחד המקרים הבולטים בעבר היה סיפורו של מג'ידרזא רהנווארד, מפגין שהוצא להורג במשהד בסוף שנת 2022. רהנווארד החזיק בקעקוע של סמל "האריה והשמש" ההיסטורי על זרועו, ולאחר מעצרו הופצו תמונות שבהן נראתה זרועו שבורה לחלוטין ומגובסת. מקורבים אליו דיווחו אז כי חוקרי המשטר הכו את הזרוע המקועקעת באופן ממוקד באלות ובמכשירים חשמליים עד לשבירת העצמות, כחלק מהתעללות המכוונת נגד סמלי העבר של המדינה. המקרים הללו מעידים על החרפה ביחס של כוחות הביטחון באיראן כלפי כל גילוי של לאומיות איראנית הקוראת תיגר על הסדר הדתי הקיים.