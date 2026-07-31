כיכר השבת
משוואה אזורית חדשה

סעודיה פותחת חזית: גובה מחיר כבד מאיראן דרך עיראק

בעקבות מתקפות כטב"מים וטילים בלתי פוסקות על מתקני האנרגיה וסגירת נתיבי השיט בים האדום, סעודיה מחליטה לנטוש את האיפוק ההיסטורי וחוברת לצבא ארצות הברית ויוצאת למתקפה ישירה נגד נכסים ומיליציות איראניות בעיראק כדי לקבוע משוואת הרתעה חדשה (בעולם)

צמרת חיל האוויר של סעודיה (צילום: משרד ההגנה של סעודיה)

אחרי שנים של איפוק קפדני וניסיונות דיפלומטיים שנכשלו זה אחר זה, ממלכת סעודיה מכריזה על שינוי דרמטי באסטרטגיה מול טהראן. כפי שנחשף לראשונה ב'מעריב בבלי', רצף מתקפות הכטב"מים והטילים של המיליציות הפרו-איראניות והחות'ים על מתקני הנפט החיוניים במזרח ובמערב הממלכה הצית תגובה צבאית חסרת תקדים, שמטלטלת את האזור ומציבה את עיראק בעל כורחה בלב שדה הקרב.

בפעולה צבאית משותפת שבוצעה בליל שלישי, תקפו כוחות אמריקניים וסעודיים יותר מ-20 מטרות של מיליציות פרו-איראניות במזרח עיראק. על פי גורם אמריקאי שמסר ל'ניו יורק טיימס', התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית לצד יועצים טכניים. האתרים שנבחרו לתקיפה סומנו במכוון משום שנכחו בהם היועצים האיראנים, וכן במטרה לפגוע ביכולתן של המיליציות לשגר טילים וכלי טיס בלתי מאוישים.

המשוואה החדשה: מה עומד מאחורי השינוי?

הערכות מודיעיניות חושפות כי החות'ים החלו לפעול ישירות מתוך שטח עיראק, כאשר המתקפות האחרונות שוגרו משם בפיקוח ישיר של משמרות המהפכה של . המצב הגיע לשיאו כאשר הכריזו על "מצור תחב מצור" במצר באב אל-מנדב, לצד חסימת מצר הורמוז - מהלך שהפך את איום הפגיעה בנתיבי הייצוא הסעודיים למשבר קיומי עבור הממלכה.

ההבנה בריאד כי איראן מנצלת את שיטת "השלוחים" כדי לפגוע בכלכלתה מבלי לשלם מחיר דיפלומטי הובילה להחלטה האסטרטגית. על פי פיקוד המרכז האמריקני, מפברואר עד אפריל 2026 היו יותר מ-600 ניסיונות תקיפה על אזרחים ומתקנים אמריקאים על ידי מיליציות טרור המזדהות עם איראן בעיראק. ב-72 השעות שקדמו לתקיפה המשותפת, בוצעו יותר מ-30 תקיפות אוויריות של רחפנים בהנחיית משמרות המהפכה.

תיעוד מהתקיפות
תיעוד מהתקיפות| צילום: לפי סעיף 27א

סיום עידן החסינות

סעודיה קובעת רף חדש: הממלכה לא תגביל עוד את תגובותיה לזירה שממנה נורה הטיל, אלא תגבה מחיר ישיר בנכסים האיראניים היקרים ביותר, ובראשם עיראק המשמשת מוצב קדמי של טהראן. המשמעות המעשית כבר יצאה לפועל בשטח באמצעות שילוב זרועות היסטורי עם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב.

פיקוד המרכז האמריקני פרסם הודעה רשמית בה צוין כי "כוחות ארה"ב וכוחות המזוינים של ערב הסעודית ביצעו תקיפות מדויקות בעיראק נגד טרוריסטים המזדהים עם איראן, אותם כוון משמרות המהפכה האסלאמית לתקוף כוחות אמריקאים ותשתיות אנרגיה סעודיות". על פי ההודעה, מטוסי קרב אמריקאים וסעודיים תקפו מספר אתרי לוגיסטיקה ונשק טרור ברחבי מזרח עיראק.

תגובת איראן וההסלמה הצפויה

מול הדילמה האסטרטגית שנוצרה, איראן צפויה להגיב במספר מישורים מרכזיים. על פי דיווח בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, גורם פיקודי באחת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מסר כי כוחות ההתנגדות נערכים לביצוע תגובה צבאית חריפה בתוך 72 שעות בלבד. לדבריו, המיליציות מנהלות תיאום הדוק לגבי אפשרויות התגובה עם גורמים נוספים בציר הפרו-איראני, ובהם המורדים החות'ים בתימן.

במקביל, צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו הצליחו ליירט בהצלחה חמישה טילים מתקדמים ששוגרו משטח איראן לעבר שטחי הממלכה. עד כה לא דווח על נפגעים באירוע החריג, שמהווה הסלמה משמעותית בזירה האזורית. כלי תקשורת המזוהים עם המשטר באיראן דיווחו כי גל תקיפות עוצמתי שביצע צבא ארצות הברית התמקד במטרות אסטרטגיות באיים קשם, אבו מוסא וכיש, לצד יעדים נוספים במחוז בושהר.

ההערכה היא כי איראן תנחה את השלוחים להגביר את עוצמת האש, כולל ניסיונות שיגור של נחילי כטב"מים לעבר נמלי יאנבו וג'יזאן ותקיפת מיכליות בים האדום. בנוסף, צפויה הפניית המיליציות לפגוע במתקנים המארחים כוחות אמריקניים וסעודיים בירדן, כווית ואיחוד האמירויות. במקביל, טהראן צפויה להמשיך בהכחשת קשר ישיר למתקפות מעיראק כדי למנוע תגובה ישירה על אדמתה, לצד שימוש במדינות מתווכות כמו עומאן וקטאר להשגת פשרה זמנית סביב חופש השיט.

איראןסעודיהעיראקצבא ארה"בחות'יםהעולם הערבימלחמה אזורית
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר