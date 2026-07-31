סעודיה פותחת חזית: גובה מחיר כבד מאיראן דרך עיראק

צמרת חיל האוויר של סעודיה ( צילום: משרד ההגנה של סעודיה )

אחרי שנים של איפוק קפדני וניסיונות דיפלומטיים שנכשלו זה אחר זה, ממלכת סעודיה מכריזה על שינוי דרמטי באסטרטגיה מול טהראן. כפי שנחשף לראשונה ב'מעריב בבלי', רצף מתקפות הכטב"מים והטילים של המיליציות הפרו-איראניות והחות'ים על מתקני הנפט החיוניים במזרח ובמערב הממלכה הצית תגובה צבאית חסרת תקדים, שמטלטלת את האזור ומציבה את עיראק בעל כורחה בלב שדה הקרב.

בפעולה צבאית משותפת שבוצעה בליל שלישי, תקפו כוחות אמריקניים וסעודיים יותר מ-20 מטרות של מיליציות פרו-איראניות במזרח עיראק. על פי גורם אמריקאי שמסר ל'ניו יורק טיימס', התקיפות הביאו למותם של כ-20 יועצים איראנים, בהם אנשי משמרות המהפכה האסלאמית לצד יועצים טכניים. האתרים שנבחרו לתקיפה סומנו במכוון משום שנכחו בהם היועצים האיראנים, וכן במטרה לפגוע ביכולתן של המיליציות לשגר טילים וכלי טיס בלתי מאוישים. המשוואה החדשה: מה עומד מאחורי השינוי? הערכות מודיעיניות חושפות כי החות'ים החלו לפעול ישירות מתוך שטח עיראק, כאשר המתקפות האחרונות שוגרו משם בפיקוח ישיר של משמרות המהפכה של איראן. המצב הגיע לשיאו כאשר החות'ים הכריזו על "מצור תחב מצור" במצר באב אל-מנדב, לצד חסימת מצר הורמוז - מהלך שהפך את איום הפגיעה בנתיבי הייצוא הסעודיים למשבר קיומי עבור הממלכה. שר החוץ האיראני עראקצ'י מאשים את ישראל בתקיפת מכלית הגז במצרים יוני גבאי | 08:31 ההבנה בריאד כי איראן מנצלת את שיטת "השלוחים" כדי לפגוע בכלכלתה מבלי לשלם מחיר דיפלומטי הובילה להחלטה האסטרטגית. על פי פיקוד המרכז האמריקני, מפברואר עד אפריל 2026 היו יותר מ-600 ניסיונות תקיפה על אזרחים ומתקנים אמריקאים על ידי מיליציות טרור המזדהות עם איראן בעיראק. ב-72 השעות שקדמו לתקיפה המשותפת, בוצעו יותר מ-30 תקיפות אוויריות של רחפנים בהנחיית משמרות המהפכה.

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סיום עידן החסינות

סעודיה קובעת רף חדש: הממלכה לא תגביל עוד את תגובותיה לזירה שממנה נורה הטיל, אלא תגבה מחיר ישיר בנכסים האיראניים היקרים ביותר, ובראשם עיראק המשמשת מוצב קדמי של טהראן. המשמעות המעשית כבר יצאה לפועל בשטח באמצעות שילוב זרועות היסטורי עם פיקוד המרכז של צבא ארה"ב.

פיקוד המרכז האמריקני פרסם הודעה רשמית בה צוין כי "כוחות ארה"ב וכוחות המזוינים של ערב הסעודית ביצעו תקיפות מדויקות בעיראק נגד טרוריסטים המזדהים עם איראן, אותם כוון משמרות המהפכה האסלאמית לתקוף כוחות אמריקאים ותשתיות אנרגיה סעודיות". על פי ההודעה, מטוסי קרב אמריקאים וסעודיים תקפו מספר אתרי לוגיסטיקה ונשק טרור ברחבי מזרח עיראק.

תגובת איראן וההסלמה הצפויה

מול הדילמה האסטרטגית שנוצרה, איראן צפויה להגיב במספר מישורים מרכזיים. על פי דיווח בעיתון הלבנוני "אל-אחבאר", המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, גורם פיקודי באחת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מסר כי כוחות ההתנגדות נערכים לביצוע תגובה צבאית חריפה בתוך 72 שעות בלבד. לדבריו, המיליציות מנהלות תיאום הדוק לגבי אפשרויות התגובה עם גורמים נוספים בציר הפרו-איראני, ובהם המורדים החות'ים בתימן.

במקביל, צבא ירדן הודיע כי מערכות ההגנה האווירית שלו הצליחו ליירט בהצלחה חמישה טילים מתקדמים ששוגרו משטח איראן לעבר שטחי הממלכה. עד כה לא דווח על נפגעים באירוע החריג, שמהווה הסלמה משמעותית בזירה האזורית. כלי תקשורת המזוהים עם המשטר באיראן דיווחו כי גל תקיפות עוצמתי שביצע צבא ארצות הברית התמקד במטרות אסטרטגיות באיים קשם, אבו מוסא וכיש, לצד יעדים נוספים במחוז בושהר.

ההערכה היא כי איראן תנחה את השלוחים להגביר את עוצמת האש, כולל ניסיונות שיגור של נחילי כטב"מים לעבר נמלי יאנבו וג'יזאן ותקיפת מיכליות בים האדום. בנוסף, צפויה הפניית המיליציות לפגוע במתקנים המארחים כוחות אמריקניים וסעודיים בירדן, כווית ואיחוד האמירויות. במקביל, טהראן צפויה להמשיך בהכחשת קשר ישיר למתקפות מעיראק כדי למנוע תגובה ישירה על אדמתה, לצד שימוש במדינות מתווכות כמו עומאן וקטאר להשגת פשרה זמנית סביב חופש השיט.