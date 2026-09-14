לוחמי יחידת עילית אמריקאית ( צילום: צבא ארה"ב | סנטקום )

מה שהחל כעוד גיחת הפצצה סטנדרטית בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" בלב המערכה מול איראן, הפך לאחד מסיפורי ההישרדות והחילוץ המורכבים, הנועזים והיקרים בתולדות צבא ארה"ב.

מטוס קרב דו-מושבי מסוג F15E, שעלותו מוערכת בכ-30 מיליון דולר, נטמע בשמי אספהאן הסמוכים לבטן המלאה של מתקני הגרעין האיראניים המועשרים. אלא ששגרת הקרב התפוגגה بشانية אחת כאשר טיל כתף איראני זול, שעלותו אינה עולה על 100 אלף דולר, פגע במטוס בעוצמה אדירה שהרגישה עבור נווט מערכות הנשק, המכונה בכינוי הקרב "בראבו", כמו פגיעה ישירה של רכבת משא דוהרת.

תיעוד - צילום: 60 Minutes 10 10 0:00 / 0:44 תיעוד ( צילום: 60 Minutes )

רגע האימה: צניחה במהירות 160 קמ"ש ללא מצנח גלוי "הסתכלנו למעלה וראינו רגליים": מחזה לא ייאמן נצפה באמצע הכביש אריה רוזן | 10.09.26 לראשונה בעולם: עשרות רובוטים יצאו להפגין נגד הממשלה דני שפיץ | 10.09.26 הטייס "אלפא" שישב בקדמת המטוס ובראבו מאחור הבינו מיד כי הכלים סובלים מנזק אנוש ואין ברירה אלא לנטוש. אלפא צנח ונחת בבטחה יחסית, אך בראבו גילה את הסיוט הגדול מכל: המצנח נפגע מהפגיעה הקטלנית, וכאשר המרים את מבטו גילה שאין חופה מעליו. "הדבר המפחיד ביותר שאי-פעם חוויתי", שחזר בראבו. בתוך שניות עצר את נשימתו ושיגר תפילה קצרה: "אלוהים, יהי רצונך, אבל אם אני יוצא מזה – אני צריך עזרה". הוא פגע בקרקע במהירות עצומה המוערכת בין 110 ל-160 קמ"ש, כשהוא סובל משברים קשים בגב, בזרוע ובכתף. 7,000 רגל עם עצמות שבורות: "לא ללכת לטלוויזיה האיראנית" למרות הפציעות המחרידות, עם עלות השחר התברר כי עמק המדבר שבו נחת הופך לזירת צפייה ומצוד אכזרית של משמרות המהפכה האיראניים. חמושים איראניים סרקו את השטח והגיעו למרחק של מאות מטרים בודדים ממנו. בראבו הבין שההצלה תלויה בהתרוממות, והחל לטפס בכוחות לא אנושיים על רכס מדברי בגובה 7,000 רגל. המוטו שליווה אותו היה קר, ציני וחד-משמעי: "לעולם אל תיתנו לחוסר מוטיבציה להביא אתכם לטלוויזיה האיראנית". במקביל, בוושינגטון, שר ההגנה פיט הגסת' התעורר לטלפון הדרמטי ונתן הנחיה קצרה וחדה לרמטכ"ל דן קיין ולאדמירל בראד קופר: "גם אם הם בחיים וגם אם לא, אנחנו הולכים להביא אותם".

מטוסי ה-F-35A הסמויים של חיל האוויר האמריקאי ממלאים דלק - צילום: צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:42 מטוסי ה-F-35A הסמויים של חיל האוויר האמריקאי ממלאים דלק ( צילום: צבא ארה"ב )

לראשונה אחרי 46 שנה: פלישה חשאית של 90 חיילים לאדמת איראן

מבצע החילוץ של אלפא התבצע בשעות היום תוך קרב יריות קשה פנימה והחוצה, אך בראבו נותר מאחור ליום נוסף של הישרדות קודרת כמעט ללא מים ומזון. בשלב זה הופעלה מכונת העל של ה-CIA, שכללה קמפיין הטעיה מולטי-שלבי וטכנולוגיה סודית ביותר לאיתור מדויק, לצד מטחי הפצצות כבדים של מפציצים וכטב"מים אמריקאיים שניקו את הסביבה. ואז נרשם רגע היסטורי שאין כדוגמתו: לראשונה מזה 46 שנים, מעל 90 אנשי שירות אמריקאיים מובחרים נחתו פיזית על אדמת איראן, כשמאות באוויר ואלפים בתמיכה מקיפים את הזירה. מטוסי ענק הורידו כוחות על מסלול מאולתר, ומסוקי Little Bird זריזים חילצו את בראבו מהרכס אל החיים.

הטוויסט הקיצוני: פיצוץ מטוסי 100 מיליון דולר בחולות

אלא שגם ברגע השיא הצפוי, הדרמה לא הסתיימה. החול המדברי הרך במנחת המאולתר לכד את מטוסי ההצלה הגדולים, ומנע מהם לצאת. מתוך חשש קריטי שהטכנולוגיה הרגישה תיפול בשלל לידיים איראניות, ניתנה פקודה צבאית חסרת תקדים להשמיד ולפוצץ במקום את שני מטוסי החילוץ ששוויים מוערך ב-100 מיליון דולר כל אחד, לצד מסוקי ה-Little Bird. 50 שעות אחרי תחילת האירוע, בראבו הגיע למקום מבטחים והספיק לצלצל לאשתו ולהעצים את גבורתה. עבור הצבא האמריקאי, מדובר באירוע שמגדיר מחדש את המושג "לא להשאיר אף אדם מאחור", במחיר גאופוליטי וטכנולוגי שאין כמותו.