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57 שנות נישואים

הכריעה האחרונה - והדמעות שריגשו את העולם: כך נפרדה המלכה מבעלה המנוח

נורווגיה נפרדה מהמלך: המלכה סוניה הניחה ורד אדום בודד על ארונו של בעלה המנוח, המלך הארלד החמישי, במהלך טקס הלוויה הממלכתי שנערך בקתדרלת אוסלו | לאחר מכן, המלכה כרעה פעם נוספת בפני בעלה המלך (בעולם)

(צילום: ממלכת נורבגיה)

נורווגיה נפרדה מהמלך: המלכה סוניה הניחה ורד אדום בודד על ארונו של בעלה המנוח, המלך הארלד החמישי, במהלך טקס הלוויה הממלכתי שנערך בקתדרלת אוסלו.

הפרח הבודד בלט על רקע סידורי הפרחים הלבנים שכיסו את הארון, בעת שהמלכה מחתה את דמעותיה. לאחר מכן נצפתה המלכה כורעת בפעם האחרונה בפני בעלה המלך, מחווה שריגשה את הנורבגים האבלים.

​המלכה נפרדה מבעלה לאחר כמעט 58 שנות נישואים. בית המלוכה ציין את יום הלוויה עם תמונות מזכרונותיהם המשותפים, והזכיר את דברי המלך בעבר: "איני חושב שמישהו יכול לחיות חיים ללא אהבה".

​בראש מסע הלוויה צעדו בני המשפחה המלכותית, לצד מנהיגים ונציגי בית מלוכה מרחבי העולם. גם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי נכח בטקס ההיסטורי.

ארון הקבורה הועבר מהארמון המלכותי לקתדרלה בליווי משמר כבוד וצעדה טקסית ברחובות הבירה.

​המלך הארלד הלך לעולמו בגיל 89 לאחר שסבל מבעיות בריאותיות ואושפז בבית החולים הלאומי באוסלו. בתום הטקס בקתדרלה הועבר ארונו למאוזוליאום המלכותי במבצר אקרשוס, שם הובא למנוחות לצד אבותיו.

נורבגיההמלך הארלד החמישי

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