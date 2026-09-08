רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים

תיעוד חדש מארצות הברית מעורר תשומת לב רבה לאחר שהנשיא דונלד טראמפ נראה כשהוא מנהל חילופי דברים חריגים עם צוות הטייסים של המסוק הנשיאותי, רגע לאחר נחיתתו בניו ג'רזי.

בסרטון נראה טראמפ עומד בפתח המסוק ופונה לעבר תא הטייס, מניע את ידיו, מצביע מספר פעמים לעבר הטייסים ונראה נסער במהלך השיחה. לאחר כמה שניות הוא מפסיק, מסתובב ויורד מהמסוק.

אך דווקא הרגע הבא משך תשומת לב נוספת. שני חיילי חיל הנחתים עומדים משני צדי המדרגות ומצדיעים לנשיא בזמן שהוא יורד. טראמפ חולף על פניהם וממשיך בדרכו, מבלי שנראה כי השיב להצדעה.