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רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים

הנשיא נראה מצביע לעבר תא הטייס ומנהל חילופי דברים שנראים מתוחים, לפני שירד מהמסוק וחלף על פני הנחתים שהצדיעו לו (חדשות בעולם)

רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים (צילום: רשתות חברתיות )

תיעוד חדש מ מעורר תשומת לב רבה לאחר שהנשיא נראה כשהוא מנהל חילופי דברים חריגים עם צוות הטייסים של המסוק הנשיאותי, רגע לאחר נחיתתו בניו ג'רזי.

בסרטון נראה טראמפ עומד בפתח המסוק ופונה לעבר תא הטייס, מניע את ידיו, מצביע מספר פעמים לעבר הטייסים ונראה נסער במהלך השיחה. לאחר כמה שניות הוא מפסיק, מסתובב ויורד מהמסוק.

אך דווקא הרגע הבא משך תשומת לב נוספת. שני חיילי חיל הנחתים עומדים משני צדי המדרגות ומצדיעים לנשיא בזמן שהוא יורד. טראמפ חולף על פניהם וממשיך בדרכו, מבלי שנראה כי השיב להצדעה.

רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים
רותח מזעם: טראמפ התפרץ על הטייס והתעלם מהנחתים (צילום: רשתות חברתיות )

התיעוד הופץ במהירות ברשתות החברתיות וזכה לתגובות רבות. חלק מהצופים סברו כי הנשיא נראה כועס במיוחד ואף כי הטייסים ספגו ממנו נזיפה.

גם העובדה שטראמפ לא נראה מצדיע לחיילי חיל הנחתים הפכה לחלק מהדיון סביב הסרטון. מדובר ברגע קצר מאוד, ואין מידע רשמי המסביר מדוע לא השיב להצדעה באותו הרגע.
ארה"בדונלד טראמפהבית הלבןניו ג'רזי
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