ההמצאה המטורפת שהפילה את השוטרים האמריקאים בפח

נעלי פרה נבחנות על ידי איש אכיפה ( צילום: אוסף ספריית הקונגרס האמריקאית )

התמונה המוזרה הזו, שצולמה בארצות הברית ביוני 1924, נראית במבט ראשון כמעט כמו בדיחה. שוטר עומד כשהוא נועל זוג נעליים משונות, שעל תחתיתן מחוברים חלקים גדולים שנראים כמו פרסות של בעל חיים.

אבל מאחורי הנעליים האלה הסתתר אחד הטריקים היצירתיים של תקופת היובש בארצות הברית. בשנות ה־20 נאסר בארצות הברית ייצור, מכירה והובלה של משקאות אלכוהוליים. תקופת האיסור, שנודעה בשם Prohibition, נמשכה מ־1920 ועד 1933 והפכה את האלכוהול למוצר מבוקש בשוק השחור. במקביל צמח ענף שלם של ייצור אלכוהול בלתי חוקי. יצרני ה"מוּנשַיין" היו מפעילים לעיתים מזקקות מאולתרות באזורים מבודדים, בתוך יערות, שדות וביצות, הרחק מעיני הרשויות. הלך 420 קילומטר בגלל וויכוח עם אשתו: השוטרים לא האמינו למראה עיניהם אריה רוזן | 11:03 ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה כיכר השבת | 11:32 וכאן נכנסה לתמונה ההמצאה המוזרה.

אכיפת חוק היובש ( צילום: ויקיפדיה )

הרעיון היה פשוט: לא להשאיר אחריך עקבות של אדם. לנעליים רגילות חיברו באמצעות מתכת ועץ חלק שעוצב בצורה המזכירה פרסה של פרה. אדם שנעל אותן והשאיר עקבות בבוץ או באדמה היה מותיר מאחוריו סימנים שנראו כמו עקבות של בקר.

אם שוטר היה מגלה בשביל מבודד עקבות של נעליים אנושיות, הוא עשוי לחשוד שמישהו מסתתר באזור ולהמשיך לעקוב אחר העקבות. אבל אם הקרקע הייתה מלאה בעקבות שנראו כעקבות של פרה, לא היה בהכרח שום דבר חריג.

התחבולה הייתה מספיק יוצאת דופן כדי להגיע גם לעיתונות. כבר ב־1922 דווח בפלורידה על "נעלי פרה" כאלה, שתוארו כרצועת מתכת שאליה חובר גוש עץ שעוצב בדמות פרסה וניתן היה להצמידו לכף הרגל.

בשטחים כפריים ומיוערים, עקבות של בעלי חיים היו דבר שגרתי. עקבות אדם, לעומת זאת, עשויות היו להצביע על פעילות אנושית במקום שבו לא אמור להיות איש – בדיוק הדבר שיכול היה להוביל את אנשי האכיפה אל המזקקה הבלתי חוקית.

התמונה עצמה נשמרה במסגרת אוסף תצלומי תקופת היובש, ובאוסף ספריית הקונגרס האמריקאית. תצלום משנת 1924 מציג את הנעליים כשהן נבחנות על ידי איש אכיפה, כדי להמחיש כיצד פעל הטריק.