שלף ופתח באש: שר הבריאות הפגין יכולות של רוצח שכיר ( צילום: רשתות חברתיות )

סרטון קצר שצולם ביריד הבינלאומי בדמשק הפך בימים האחרונים לוויראלי ברחבי הרשת, לאחר ששר הבריאות הסורי, ד"ר מוסעב אל-עלי, נראה אוחז באקדח ויורה לעבר מטרה.

האירוע התרחש במהלך ביקורו של השר בביתן משרד הפנים הסורי במסגרת המחזור ה־63 של היריד הבינלאומי בדמשק. אל־עלי הגיע למקום יחד עם שר התרבות מוחמד יאסין א־סאלח ובכירי משרד הפנים, ובהמשך התנסה בעצמו בירי. בסרטון נראה השר אוחז בנשק, מכוון לעבר המטרה ויורה מספר פעמים, כאשר הוא מפגין יציבות ורוגע.

שלף ופתח באש: שר הבריאות הפגין יכולות של רוצח שכיר - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:08 שלף ופתח באש: שר הבריאות הפגין יכולות של רוצח שכיר ( צילום: רשתות חברתיות )

הפרט שמשך תשומת לב רבה הוא הרקע המקצועי של אל-עלי: מדובר בנוירוכירורג, שלפי הדיווחים עבד במשך שנים בתחום הרפואה ואף בגרמניה, לפני שהצטרף לממשלה הסורית החדשה ב־2025.

לפי האנליסט צ'ארלס ליסטר, אין לו רקע צבאי, ולכן אין בסיס לפרשנויות ברשת המנסות להציג אותו כאיש צבא או לוחם ותיק.

הסרטון עורר תגובות מעורבות. חלק מהגולשים התפעלו מהיד היציבה של השר ואף התבדחו כי הוא אינו רק "דוקטור לרפואה", אלא גם "דוקטור לירי". אחרים תהו אם מראה של שר בריאות יורה באקדח מתאים למעמדו הציבורי. בתוך זמן קצר הפך הסרטון לאחד הקטעים המדוברים סביב היריד, ואף זכה להפצה מחוץ לסוריה.