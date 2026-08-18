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סוריה החדשה

החבל מתהדק: גזר דין מוות לבן-דוד שניהל מכונת רצח ועינויים

בית המשפט הפלילי בסוריה קבע כי וסים אל-אסד היה מעורב בהקמת קבוצות חמושות שפעלו נגד אזרחים ובביצוע מעשי רצח ועינויים (חדשות בעולם)

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד (צילום: רשתות ערביות )

בית המשפט הפלילי ב גזר עונש מוות על וסים אל-, בן דודו של נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד, לאחר שהורשע בשורה של עבירות חמורות הקשורות לאלימות נגד אזרחים.

לפי פסק הדין, אל-אסד היה מעורב בהקמת קבוצות חמושות ובלתי חוקיות, שלפי בית המשפט ביצעו מעשי טבח נגד אזרחים. עוד נקבע כי הוא היה מעורב בפשעי רצח מכוון ושיטתי ובמעשי עינויים.

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד
נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הפרשה מקבלת משמעות מיוחדת בשל הקשר המשפחתי של הנאשם למשפחת אסד, ששלטה בסוריה במשך עשרות שנים. בשאר אל-אסד ירש את השלטון מאביו, חאפז אל-אסד, בשנת 2000, ושלט במדינה עד נפילת משטרו בדצמבר 2024.

פסק הדין נגד וסים אל-אסד משתלב במאמץ של הרשויות הסוריות החדשות להתמודד עם אנשי המשטר הקודם ועם מי שנחשדו במעורבות בפשעים שבוצעו במהלך שנות המלחמה והדיכוי בסוריה.

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד (צילום: רשתות ערביות )

המשמעות של גזר הדין חורגת מעבר למקרה האישי של וסים אל-אסד: זהו אחד המקרים הראשונים שבהם איש המקושר ישירות למשפחת השלטון לשעבר עומד בפני העונש החמור ביותר במערכת המשפט הסורית.

ההרשעה מגיעה כחלק מגל משפטים נגד אנשי המעגל של המשטר הקודם. ימים ספורים קודם לכן נגזרו בסוריה עונשי מוות גם על בשאר אל-אסד, אחיו מאהר אל-אסד ובכירים נוספים, אם כי בשאר ומאהר נשפטו בהיעדרם לאחר שנמלטו מסוריה בעקבות נפילת המשטר בדצמבר 2024.
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