החבל מתהדק: גזר דין מוות לבן-דוד שניהל מכונת רצח ועינויים

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד ( צילום: רשתות ערביות )

בית המשפט הפלילי בסוריה גזר עונש מוות על וסים אל-אסד, בן דודו של נשיא סוריה לשעבר בשאר אל-אסד, לאחר שהורשע בשורה של עבירות חמורות הקשורות לאלימות נגד אזרחים.

לפי פסק הדין, אל-אסד היה מעורב בהקמת קבוצות חמושות ובלתי חוקיות, שלפי בית המשפט ביצעו מעשי טבח נגד אזרחים. עוד נקבע כי הוא היה מעורב בפשעי רצח מכוון ושיטתי ובמעשי עינויים.

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:59 נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד | צילום: צילום: רשתות חברתיות

מחריד: שני הנכדים הקטנים נהרגו בהתרסקות, הסבא הסגיר את עצמו יוסי נכטיגל | 12:52 הפרשה מקבלת משמעות מיוחדת בשל הקשר המשפחתי של הנאשם למשפחת אסד, ששלטה בסוריה במשך עשרות שנים. בשאר אל-אסד ירש את השלטון מאביו, חאפז אל-אסד, בשנת 2000, ושלט במדינה עד נפילת משטרו בדצמבר 2024. פסק הדין נגד וסים אל-אסד משתלב במאמץ של הרשויות הסוריות החדשות להתמודד עם אנשי המשטר הקודם ועם מי שנחשדו במעורבות בפשעים שבוצעו במהלך שנות המלחמה והדיכוי בסוריה.

נקמה בנשיא? בית המשפט גזר דין מוות על בן דודו של אסאד ( צילום: רשתות ערביות )

המשמעות של גזר הדין חורגת מעבר למקרה האישי של וסים אל-אסד: זהו אחד המקרים הראשונים שבהם איש המקושר ישירות למשפחת השלטון לשעבר עומד בפני העונש החמור ביותר במערכת המשפט הסורית.

ההרשעה מגיעה כחלק מגל משפטים נגד אנשי המעגל של המשטר הקודם. ימים ספורים קודם לכן נגזרו בסוריה עונשי מוות גם על בשאר אל-אסד, אחיו מאהר אל-אסד ובכירים נוספים, אם כי בשאר ומאהר נשפטו בהיעדרם לאחר שנמלטו מסוריה בעקבות נפילת המשטר בדצמבר 2024.