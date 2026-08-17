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ארוחה קטלנית

הסיפור שזעזע את אוסטרליה חוזר: רוצחת 'ארוחת המוות' שוב בבית המשפט

ארין פטרסון, האישה שקיבלה את הכינוי "רוצחת הפטריות" חוזרת לבית המשפט, לאחר שהגישה ערעור על עונש מאסר העולם ופסק הדין לפיו רצחה שלושה מקרובי משפחתה | כזכור, פטרסון הזמינה שלושה קרובי משפחתה מצד בעלה לארוחת בשר שהסתיימה במותם (חדשות) 

פטרסון בראיון לטלוויזיה לאחר ששוחררה על תנאי

שלושה שופטים בבית המשפט לערעורים במלבורן החלו לדון בערעורה של ארין פטרסון על הרשעתה ברצח שלושה בני אדם ובניסיון רצח. פטרסון, בת 51, הורשעה בשנת 2025 לאחר שהגישה לבני משפחתה ארוחת בקר ולינגטון שהכילה פטריות מוות רעילות.

על פטרסון נגזר עונש של מאסר עולם, עם אפשרות לבקשת שחרור מוקדם לאחר 33 שנים. הדיונים בבית המשפט צפויים להימשך יומיים, ובמקביל נפתח דיון בערעור שהגישה התביעה, הדורשת להטיל עליה עונש מאסר ממושך יותר.

פטרסון עוקבת אחר הדיונים באמצעות שידור וידאו מבית הכלא השמור במלבורן. עורכי דינה טוענים כי במהלך המשפט נגרם "עיוות דין חמור" עקב החלטות שגויות של השופט בנוגע לקבילות ראיות, ובהן הודעות פייסבוק ונתוני איכון סלולרי.

סנגוריה של פטרסון הוסיפו כי חלה חריגה שגילתה "פגעה באופן אנוש ביושרתן של ההכרעות" וטענו כי חקירתה הנגדית הייתה "בלתי הוגנת ודורסנית". מנגד, התביעה טוענת כי תקופת המאסר שנקצבה היא "בלתי מספקת באופן מובהק" וכי השופט שגה בשיקוליו.

פטרסון הורשעה ברצח הוריו של בעלה, דון וגייל פטרסון, ודודתו הית'ר וילקינסון. כמו כן הורשעה בניסיון רצח של איאן וילקינסון, כומר מקומי ששרד לאחר אשפוז ממושך.
רצחאוסטרליהפטריותארין פטרסון

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