מחריד: שני הנכדים הקטנים נהרגו בהתרסקות, הסבא הסגיר את עצמו

אירוע ימי קטלני שהתרחש במפרץ ברנגט שבניו ג'רזי הוביל למותם הטרגי של שני ילדים קטנים, ומגיע כעת לשלב האישומים הפליליים החמורים. רשויות החוק במדינה חשפו את נסיבות התאונה הקשה, כאשר סבם של הילדים נעצר בסוף השבוע והוא מואשם בשורה של עבירות פליליות חמורות, ובהן הריגה ברשלנות באמצעות כלי שיט, לאחר שהשיט את סירתו תחת השפעת אלכוהול.

הדרמה הקשה התרחשה בליל ה-19 ביולי, לפני כמעט חודש, בשעה 21:09 בערב, בעת שספינה מנועית באורך 30 רגל שטה במים הסמוכים לברקלי טאונשיפ – מרחק קצר בלבד מהעיר החרדית לייקווד שבמחוז אושן בניו יורק.

על הספינה שהו באותה עת ארבעה נוסעים: המשיט בן ה-64, אשתו גם היא בת ה-64, ושני נכדיהם הקטנים – מיה בת ה-9 ואחיה "זיגי" בן ה-7, תושבי לייסי טאונשיפ הסמוכה.

על פי ממצאי החקירה, הספינה נעה בחשיכה באזור הנתיב הימי הבין-חופי והתנגשה בעוצמה רבה בסימון נתיב עשוי עץ המשמש להכוונת כלי שיט במפרץ. בדיקת החוקרים העלתה כי תאורת האזהרה על גבי המרקר פעלה כסדרה בזמן התאונה. עוצמת ההתנגשות הקשה הייתה כה עזה עד שהטילה את שני הילדים הקטנים אל מי המפרץ.

הסבא והסבתא ניסו מיד למשות את הילדים מהמים מתוך חוסר הכרה, והצליחו להעלותם אל גדת החוף. השניים פונו במהירות מרבית לבית החולים המקומי באזור, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותם.

במהלך החקירה המשותפת שנערכה על ידי יחידת החקירות הפליליות של משטרת מדינת ניו ג'רזי, תחנת השיטור הימי בפוינט פלזנט ומשרד התובע של מחוז אושן, נקבע כי הסבא השיט את כלי השיט כשהוא תחת השפעת אלכוהול ובמצב של ערפול חושים שפגע בכושרו לתפעל את הסירה. ביום שישי האחרון התייצב הסב מרצונו בתחנת המשטרה בברקלי טאונשיפ, שם נעצר והועבר למעצר בבית הכלא המחוזי.

נגד הסב הוגש כתב אישום הכולל שני סעיפים של הריגה ברשלנות באמצעות כלי שיט מדרגה שנייה, נהיגה בכלי שיט תחת השפעת אלכוהול ונהיגה בקלות ראש. האסון הכבד היכה בהלם את הקהילה המקומית באזור לייקווד והסביבה, כאשר בדברים שנשאו בני המשפחה תוארו האחים הקטנים כחברים הכי טובים שהיו בלתי נפרדים.

ברשויות המקומיות ציינו כי מדובר בטרגדיה הקשה ביותר מתוך שרשרת תאונות ימיות קטלניות שאירעו באזור מפרץ ברנגט במהלך הקיץ האחרון. הנאשם מוחזק במעצר עד לדיון בעניינו בבית המשפט, ונהנה מחזקת החפות כל עוד לא הוכחה אשמתו.