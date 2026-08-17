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רגע מרגש

"אוהבים אותך, ג'יימס": ההפתעה שגרמה למאבטח לקרוס מהתרגשות

סטודנטים גייסו 3,000 דולר למאבטח הלילה ג'יימס מוג'אג'י, שלא ביקר את משפחתו בניגריה למעלה מעשור | כך הגיב המאבטח בתיעוד שפורסם (בעולם)

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"אוהבים אותך, ג'יימס", הצעד היפה של הסטודנטים למאבטח
"אוהבים אותך, ג'יימס", הצעד היפה של הסטודנטים למאבטח| צילום: צילום: רשתות חברתיות

כאשר סטודנטים המתגוררים במעונות ריימונד הול ב־Providence College גילו כי ג'יימס מוג'אג'י, מאבטח הלילה בבניין, לא ביקר את משפחתו בניגריה במשך יותר מעשור, הם החליטו לעשות מעשה.

הסטודנטים פתחו קמפיין גיוס תרומות מקוון במטרה לסייע למוג'אג'י לממן את הנסיעה למשפחתו. בתוך שבעה ימים בלבד הצליחו לגייס עבורו 3,000 דולר, אותם העניקו לו בהפתעה.

בסרטון שתיעד את הרגע נראה מוג'אג'י המום מהמתנה, עד שנפל לרצפה מרוב התרגשות, בעוד הסטודנטים סביבו קוראים: "אנחנו אוהבים אותך, ג'יימס!".

דניאל סינג, סטודנט ששימש כעוזר אחראי במעונות, אמר למוג'אג'י: "אנחנו דואגים לחבר'ה שלנו. זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו עושים את זה אחד בשביל השני – ועכשיו אנחנו עושים את זה בשבילך."

ברנדון רייכרט, שהיה בין הסטודנטים שסייעו לארגן את גיוס התרומות, סיפר כי מוג'אג'י הוא "האדם הכי טוב שמישהו פגש אי פעם בבניין הזה", והוסיף: "הוא כל כך חשוב לנו. זה היה מדהים לראות כמה מהר כולם התחברו והצליחו לארגן את זה בשבילו."
תיעודסרטון ויראליגיוססטודנטיםניגריה
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מרגש!
נועם

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