שוטרי משרד השריף של מחוז קלארק שבמדינת וושינגטון עצרו נהגת לאחר מרדף מסוכן בכביש SR-503 באזור באטל גראונד, במהלכו השתמשו לראשונה במערכת ה־Grappler כדי להביא את הרכב לעצירה בטוחה.

המרדף החל ביום שלישי בשעות הבוקר, לאחר שסגני השריף איתרו רכב שהיה מעורב במספר תאונות פגע וברח באזור פורטלנד.

לפי הרשויות, הנהגת הוגדרה כנעדרת והיה חשש כי היא נמצאת במשבר נפשי. במהלך המרדף תועדה הנהגת כשהיא נוסעת בנתיב הנגדי, מתנגשת במספר כלי רכב ומגיעה למהירות של יותר מ־80 מייל לשעה (כ־129 קמ"ש).

בסיום המרדף הפעילו השוטרים את מערכת ה־Grappler, שלכדה את גלגל הרכב והביאה לעצירתו ללא פציעות חמורות. הנהגת נעצרה והועברה לבית חולים לצורך הערכה וטיפול נפשי.

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ממשרד השריף של מחוז קלארק נמסר: "אנו גאים במקצועיות, בעבודת הצוות ובאיפוק שהפגינו סגני השריף שלנו כדי להגן על כלל משתמשי הדרך ולהביא את האירוע לסיומו בבטחה."