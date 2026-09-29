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שוטר גאון: דהר כדי לסייע לחבר לעצור מהגר - ודרס את שניהם

אירוע חריג שהתרחש היום באיטליה מעורר סערה ברשתות החברתיות: שוטר איטלקי דהר עם רכבו כדי לסייע במעצר מהגר - והעיף את שניהם, למרבה המזל ללא פגיעה משמעותית | כך הסתיים האירוע (בעולם) 

2תגובות
(צילום: רשתות חברתיות )

סרטון שצולם מוקדם יותר היום (שלישי) והפך לוויראלי ברשתות החברתיות תיעד תקרית מוזרה ומביכה במרכז רומא: רכב של הקרביניירי (כוח הצבאית האיטלקית) פגע בשוטר ובמהגר אפריקאי בזמן שהשוטר ניסה לעצור את האיש.

האירוע התרחש ב-Via della Conciliazione, הרחוב הרחב המוביל לכיכר סן פייטרו (ליד הוותיקן). לפי הסרטון, שצולם ככל הנראה על ידי תיירת, שוטר בודד ניסה לעצור גבר ממוצא אפריקאי על הכביש.

רכב סיור של הקרביניירי הגיע במהירות כדי לסייע לעמיתו, אך הנהג לא בלם בזמן ופגע בשניהם. שניהם הוטחו לקרקע.

בסרטון נראים הרגעים המתוחים: השוטר והאיש על הקרקע, רכב הסיור עוצר בפתאומיות, ושוטרים נוספים ממהרים לעזור. למרבה המזל, איש לא נפגע באופן חמור.

השוטר שנפגע הצליח להתרומם בעצמו ולהמשיך לתפקד, והמהגר גם הוא לא סבל מפציעות קשות. רכב סיור שני בלם בזמן ומנע החמרה נוספת.

הסרטון צבר עשרות אלפי צפיות במהירות והופץ על ידי חשבונות חדשות נוספים. נכון לעכשיו, אין דיווחים רשמיים מפורטים מצד הקרביניירי או רשויות המשטרה האיטלקית על נסיבות המעצר או על חקירה פנימית אפשרית של הנהג. הסיבה המדויקת לעצירה של המהגר טרם פורסמה.
משטרהאיטליהרומאמהגרים
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2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
חמוד לקבל סרטון לייב מרומא
יעי
1
אם מסתכלים טוב על הגלגלים , רואים שהשוטר ברכב הראשון כן ניסה לעצור אבל הרכב החליק.
ישראל ישראלי

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