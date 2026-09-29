דרמה פוליטית במדינה המוסלמית: אישה תנהל את הממשלה לראשונה

היום (שלישי) נרשם פרק חדש בתולדות מרוקו, כאשר המלך מוחמד השישי מינה את פאטימה א-זהרא אל-מנסורי לראשת הממשלה - האישה הראשונה בתפקיד זה מאז עצמאות הממלכה. המינוי מגיע בעקבות ניצחון מפלגת האותנטיות והמודרניות (PAM) בבחירות לפרלמנט שנערכו ב-23 בספטמבר.

אל-מנסורי, בת 50, משפטנית בהכשרתה וראשת עיריית מרקש לשעבר, התקבלה בארמון המלכותי ברבאט. על פי הודעת החצר המלכותית, המלך הטיל עליה, בהתאם לסעיף 47 של החוקה, להרכיב את הממשלה החדשה. היא כיהנה בעבר כשרת התכנון הלאומי, הבינוי, הדיור ומדיניות העיר בממשלה היוצאת.

מפלגת PAM, המזוהה עם הזרם הליברלי-מרכזי והקרובה למונרכיה, זכתה ב-97 מושבים מתוך 395 בבית הנבחרים - עלייה של כעשרה מושבים לעומר 2021. היא השאירה מאחור את מפלגת השלטון היוצאת, התאגדות הלאומיים העצמאיים (RNI) של ראש הממשלה היוצא עזיז אח'נוש, שירדה ל-66 מושבים.

מפלגת האיסתקלאל השיגה 65 מושבים, ומפלגת הצדק והפיתוח (PJD) האיסלאמיסטית התאוששה ל-54 מושבים. ההישג מרשים, אך רחוק מרוב מוחלט - נדרשים 198 מושבים. אל-מנסורי ניצבת כעת בפני משא ומתן קואליציוני מורכב. היא הצהירה כי אין לה "קווים אדומים" וכי המפלגה פתוחה לדיאלוג עם כל הכוחות.

למרות חילופי ההנהגה, מוקדי הכוח המרכזיים נותרים בידי המונרכיה. המלך מוחמד השישי ממשיך להחזיק בסמכויות עליונות בתחומי החוץ, הביטחון והדת. הממשלה החדשה תתמקד בעיקר בעניינים כלכליים וחברתיים פנימיים.

האתגרים דחופים: יוקר המחיה, תעסוקת הצעירים, שיפור שירותי הבריאות והחינוך, וההיערכות העצומה לאירוח מונדיאל 2030 לצד ספרד ופורטוגל - פרויקט שדורש השקעות של מיליארדי דולרים. שיעור ההצבעה בבחירות היה נמוך במיוחד - כ-38% בלבד.

אל-מנסורי, ילידת מרקש משנת 1976, בעלת תואר במשפטים מאוניברסיטת מוחמד החמישי ברבאט, ולימודי המשך בצרפת ובארה"ב. היא כיהנה כראשת עיריית מרקש בשתי תקופות (2009-2015 ושוב מ-2021), כחברת פרלמנט, וכיום כמתאמת ההנהגה הקולגיאלית של PAM.

מינויה הופך אותה לאישה השנייה בעולם הערבי שעומדת בראש ממשלה, אחרי נג'לה בודן בתוניסיה. כעת עיני מרוקו - והאזור כולו - נשואות אל המשא ומתן הקואליציוני ואל האופן שבו תנהל אל-מנסורי את הממשלה הראשונה בראשות אישה בתולדות הממלכה.