עוד כמה ימים ימלאו שלוש שנים למתקפת הטרור הרצחנית של חמאס ב־7 באוקטובר, שבה מחבלי הארגון פרצו ליישובי הדרום, רצחו וחטפו ישראלים.

דווקא בימים האלה נכנסתי שוב ללייבים עם ערבים ברשת. בפעם הקודמת עלה מולי צעיר שהציג את עצמו כעזתי ואיים שנראה ״7 באוקטובר חדש״. הוא גם דיבר על חטיפת ראש הממשלה בנימין נתניהו וטען בפניי שהוא השתתף בחטיפת ישראלית ב־7 באוקטובר.

הפעם עלה מולי בחור מסוריה והשיחה איתו הפכה מהר מאוד לאיומים ישירים עליי ועל המשפחה שלי. ״קודם אני ארצח את הילדים שלך, אעשה להם עינויים, ואחרי זה אהרוג אותך״, הוא אמר לי.

בהמשך הוא אמר שהם ייכנסו לישראל בכוח וישחטו יהודים. שאלתי אותו: איך תיכנסו? יש גבול, יש חיילים. והוא ענה: ״כמו שנכנסנו ב־7 באוקטובר״. שאלתי אותו מה הוא יעשה אם יהיה לידו עכשיו יהודי. ״אני אשחט אותו בסכין״, הוא ענה.

בהמשך עלו ללייב גם ערבים מישראל. אחד מהם התחיל לדבר על החיילים שלנו שנכנסו לעזה. הוא טען שהם חזרו עם פחדים ושהם לוקחים תרופות כדי לברוח מהמציאות. אחר כך אמר: ״רואים שאתם פחדנים. אנחנו נהרוג את כולכם ונעשה לכם 7 באוקטובר חדש״.

לקראת סוף הלייב עלה גם בחור מעזה. שאלתי אותו מה המצב אצלו, ואחרי כמה מילים שאלתי אותו: ״אתם רוצים לעשות לנו עוד 7 באוקטובר?״ הוא ענה במילה אחת: ״אינשאללה״.

בעוד כמה ימים אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שלוש שנים אחרי, ושוב אני שומע אנשים מדברים בלי להתבייש על שחיטת יהודים, על כניסה לישראל ועל עוד 7 באוקטובר.

אני לא יודע מי באמת עומד מאחורי כל אחד מהחשבונות שעולים איתי ללייב, ואני לא יכול לאמת כל דבר שהם מספרים על עצמם. אבל את מה שהם אומרים אפשר לשמוע. אחרי השבעה באוקטובר, כשאומרים לנו בפנים מה רוצים לעשות לנו כדאי שנקשיב.

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