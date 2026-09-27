המחבל שחטף את נועה ארגמני על אופנוע - חוסל בתקיפה ישראלית

נועה ארגמני על האופנוע עם המחבל שחוסל ( צילום: לפי סעיף 27א )

כלי תקשורת פלסטיניים מדווחים כי בתקיפה אווירית ישראלית במחנה הפליטים נוסייראת שבמרכז רצועת עזה חוסל המחבל סאהר סקר - אחד מחוטפי נועה ארגמני, שרכב על האופנוע שעליו נלקחה בכוח לרצועת עזה בטבח 7 באוקטובר.

נועה ארגמני נחטפה ממסיבת הנובה לצד בן זוגה אבינתן אור, כשמאחוריה ומסביבה מחבלים רבים נוספים. היא חולצה כעבור שמונה חודשים במבצע ארנון הדרמטי, שבו חולצו ארבעת החטופים נועה ארגמני, שלומי זיו, אלמוג מאיר ז'אן ואנדריי קוזלוב ממחנה הפליטים נוסייראת. מאז שחרורה המשיכה נועה להיאבק למען שחרורו של אבינתן - ששב לבסוף בעסקת החטופים ב-13 באוקטובר 2025.

נועה ארגמני על האופנוע עם המחבל שחוסל - צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:04 נועה ארגמני על האופנוע עם המחבל שחוסל ( צילום: לפי סעיף 27א )

במקביל לחיסול בנוסייראת, דיווחו ברצועת עזה הבוקר על נפגעים בתקיפה סמוך למסגד הלבן במחנה שאטי שממערב לעיר עזה.

בחודשים האחרונים צה"ל ושב"כ פועלים באופן שיטתי לחיסול המחבלים שפלשו לישראל ב-7 באוקטובר ולקחו חלק במעשי הטבח.

גורם בפיקוד הדרום אמר ל-ynet לאחרונה כי אותם מחבלים הם גם אלו שמשתתפים בימים אלה בבניין הכוח של חמאס - אחרי שהיו מעורבים גם במלחמה לכל אורכה.

"לכן הרצון שלנו לסגור מעגל עם מי שעשה את מעשי הזוועה מתכתב עם הרצון לעצור תהליכים שלא ניתן להשלים איתם בחמאס", אמר הגורם.