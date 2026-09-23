- צילום: לפי סעיף 27א, מצלמות אבטחה 10 10 0:00 / 0:29 ( צילום: לפי סעיף 27א, מצלמות אבטחה )

רץ לעבר החיילים במחסום - ומנסה לפגוע בהם. שניות לאחר מכן הוא מחוסל. כך נראו היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים, רגעי הפיגוע במחסום מכבים בכביש 443. תיעוד קצר ממצלמות האבטחה במקום, המתפרסם בכתבה זו, מראה את הרגעים הדרמטיים.

הפיגוע התרחש סמוך לשעה 17:00 אחר הצהרים. המחבל, צעיר בן 29, הגיע עם רכבו למקום והתנגח בניידת משטרה. במקום נפגע כתוצאה מכך שוטר, במצב קשה, שפונה לבית החולים שערי צדק. בהמשך כאמור ניסה המחבל ככל הנראה לפגוע בחיילים נוספים, אולם חוסל בידי כוחות הביטחון שנכחו במקום.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

במשטרה עדכנו היום בהשתלשלות האירוע. "בשעות הצוהריים המאוחרות, פעל צוות את"ן (תנועה) במחסום בל וביצע בידוק שגרתי של כלי רכב בנתיב השירות המקביל לכביש 443. בשלב מסוים, הגיח לעברם רכבו של המחבל במהירות גבוהה ופגע באיש כוחות הביטחון", נמסר.

"כוחות צה"ל ששהו במקום, ביצעו ירי לעבר המחבל שניסה להימלט וחיסלו אותו. כתוצאה מהפגיעה, איש כוחות הביטחון נפגע באורח קשה ופונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים. שוטרי תחנת מודיעין עילית, בוחני התנועה וחוקרי הזיהוי הפלילי ממחוז ש״י פתחו בחקירה, ואוספים במסגרתה ממצאים וראיות בזירה. מפקד מחוז ש״י, ניצב משה פינצ׳י, ומפקד מרחב שומרון, נצ״מ אבי כהן, הגיעו לזירה ומקיימים כעת הערכת מצב עם כלל הכוחות הפועלים במקום".

איציק קרא ונתנאל כהן פרמדיקים באיחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה מסרו: מוקד איחוד הצלה הזניק אותנו לזירת פיגוע דריסה סמוך למחסום בל. בסיוע צוותי רפואה של צה"ל הענקנו טיפול רפואי ראשוני בזירה שכלל סיוע נשימתי מתן תרופות מצילות חיים חבישות וקיבועים לגבר (כבן 35) שלאחר מכן פונה כשמצבו קשה ולא יציב".

פרמדיק מד"א ישי מור וחובשי מד"א יחיאל פרנקנהויז ואברהם לביא, סיפרו: "ראינו המולה רבה וגבר בשנות ה-40 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנדרס. יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קשה."