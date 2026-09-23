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מבול האנטישמיות

"יהיו הפתעות": המסר של נתניהו בסרטון קצר לקראת נאומו באו"ם | צפו

לקראת נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם סרטון שבו הוא הציג את הקו שיוביל בנאומו, הדגיש את העמידה האיתנה של ישראל מול גורמים עוינים, והבהיר כי יילחם למען האמת של חיילי צה"ל והמדינה בזירה הבין-לאומית | הוא חתם: "כן, יהיו גם הפתעות" | צפו (אקטואלי)

5תגובות
(צילום: דוברות הליכוד)

ראש הממשלה פרסם הערב (רביעי) סרטון קצר לקראת צאתו המתוכננת ל, שם יישא מחר את נאומו השנתי על בימת העצרת הכללית של הארגון הבין-לאומי האו"ם בניו יורק.

בסרטון הקצר, שצולם בתוך לשכתו, נראה ראש הממשלה כשהוא פונה ישירות לציבור הישראלי ומבהיר את המטרה המרכזית של נסיעתו המדינית - ברקע בליץ ההסתה והאנטישמיות מעל בימת האו"ם נגד ישראל בימים האחרונים.

"אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל ו מעל בימת האו"ם", אמר נתניהו. "אתם שומעים את הדברים הנוראיים שמופצים שם, ובמקומות נוספים בעולם. אני אלחם נגד השקרים. אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות".

הביקור של נתניהו בניו יורק צפוי להיות הפעם קצר במיוחד. נתניהו יגיע מחר לביקור שימשך שעות ספורות בלבד, שבמרכזו נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. בניגוד לביקורים קודמים שכללו שורת פגישות מדיניות, לוח הזמנים הנוכחי אינו כולל נכון לעכשיו פגישות משמעותיות.

בלשכת ראש הממשלה מסבירים את משך הביקור הקצר בשיקולי ביטחון ובחשש מניסיון לפגוע בו, לצד מעורבות חריגה של השירות החשאי האמריקני.

במוקד הנאום הצפוי יעמדו איראן ומאמציה לשקם את פרויקט הגרעין ויכולות הטילים שלה – נושאים שנתניהו צפוי לחשוף לגביהם מידע חדש – וכן התייחסות נרחבת לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני.
בנימין נתניהוצה"לארצות הבריתעצרת האו"ם

5 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
פורסם כאן בכיכר לפני כמה שעות; נתניהו אומר: אני מת לגייס את החרדים !
צחי
נכון והבוקר בראיון ברדיו אומר מלכיאלי מש"ס אנחנו רק עם ביבי, כל אחד יעשה חושבים לפני שהוא מצביע
חיים
3
הדעה שלי: כשנציג של מדינת היהודים - מדינת ישראל, ולא משנה במי מדובר, יוצא לחו''ל בשביל משהו דיפלומטי, שילבש כיפה. שייצג את העם היהודי. בכללי שילבשו כיפה, כן? אבל יש את אלו שקשה להם אבל מינימום בחו''ל במפגש דיפלומטי או למשל נאום בא''ום - לחבוש כיפה.
ריקי
2
לך תעבוד בגן ילדים, ותעזוב אותנו לנפשנו. במחשבה שניה, מה אשמים הילדים?
לחן

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