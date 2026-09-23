ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב (רביעי) סרטון קצר לקראת צאתו המתוכננת לארצות הברית, שם יישא מחר את נאומו השנתי על בימת העצרת הכללית של הארגון הבין-לאומי האו"ם בניו יורק.

בסרטון הקצר, שצולם בתוך לשכתו, נראה ראש הממשלה כשהוא פונה ישירות לציבור הישראלי ומבהיר את המטרה המרכזית של נסיעתו המדינית - ברקע בליץ ההסתה והאנטישמיות מעל בימת האו"ם נגד ישראל בימים האחרונים.

"אני יוצא הלילה לניו יורק כדי להגן על מדינת ישראל וחיילי צה"ל מעל בימת האו"ם", אמר נתניהו. "אתם שומעים את הדברים הנוראיים שמופצים שם, ובמקומות נוספים בעולם. אני אלחם נגד השקרים. אני אלחם למען האמת של החיילים שלנו, של המדינה שלנו. כן, ויהיו גם הפתעות".

הביקור של נתניהו בניו יורק צפוי להיות הפעם קצר במיוחד. נתניהו יגיע מחר לביקור שימשך שעות ספורות בלבד, שבמרכזו נאומו בעצרת הכללית של האו"ם. בניגוד לביקורים קודמים שכללו שורת פגישות מדיניות, לוח הזמנים הנוכחי אינו כולל נכון לעכשיו פגישות משמעותיות.

בלשכת ראש הממשלה מסבירים את משך הביקור הקצר בשיקולי ביטחון ובחשש מניסיון לפגוע בו, לצד מעורבות חריגה של השירות החשאי האמריקני.

במוקד הנאום הצפוי יעמדו איראן ומאמציה לשקם את פרויקט הגרעין ויכולות הטילים שלה – נושאים שנתניהו צפוי לחשוף לגביהם מידע חדש – וכן התייחסות נרחבת לראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני.