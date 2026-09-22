יוסף חדאד, פעיל ההסברה ומועמד מספר 2 במפלגת ׳עמך ישראל׳, קיבל הערב (שלישי) שורת מיילים ובהם איומים מפורשים על חייו. באחד המסרים שנשלחו אליו נכתב: ״נחתוך לכם את האצבעות אחת אחת ונבתר את גופכם יחד עם האמריקאים. אנחנו אנשי המלחמה. לעזאזל אתכם״.
במפלגת ׳עמך ישראל׳ טוענים כי על פי תוכן המסרים והסגנון שבו נכתבו, מדובר ככל הנראה בגורמים הקשורים למשטר האיראני. עם זאת, זהות שולחי האיומים לא אומתה.
האיומים מגיעים לאחר שמשרד המודיעין האיראני פרסם לאחרונה רשימה של גורמים שהוגדרו כעוינים לישראל, ושעמם נאסר על אזרחים איראנים ליצור קשר. חדאד, המוצב במקום השני ברשימת ׳עמך ישראל׳, הופיע בצמרת הרשימה.
חדאד התייחס לאיומים ואמר: ״המשטר האיראני מעולם לא היה צפוי יותר, אני מקבל גם ברשתות החברתיות איומים מפורשים ברצח. זה לא הפחיד אותי בעבר ולא מפחיד אותי היום, להיפך, זה מחזק אותי״.
חדאד: ״אני אמשיך לפעול למען מדינת ישראל ולמען החברה הישראלית. ולאויבים שמאיימים מאיראן ועד עזה, אני מוסר את הפתגם הערבי המוכר: روحوا بلّطوا البحر, לכו לרצף את הים״.
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