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"לכו תרצפו את הים"

״נחתוך לכם את האצבעות״: יוסף חדאד קיבל איומים ברצח - כך הוא הגיב

פעיל ההסברה ומועמד מספר 2 במפלגת ׳עמך ישראל׳ קיבל הערב שורת מיילים ובהם איומים מפורשים על חייו, שלטענת המפלגה נשלחו מגורמים הקשורים למשטר האיראני • חדאד בתגובה: ״זה לא הפחיד אותי בעבר ולא מפחיד אותי היום, להיפך, זה מחזק אותי״ (בארץ)

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יוסף חדאד (צילום: באדיבות)

יוסף חדאד, פעיל ההסברה ומועמד מספר 2 במפלגת ׳עמך ישראל׳, קיבל הערב (שלישי) שורת מיילים ובהם איומים מפורשים על חייו. באחד המסרים שנשלחו אליו נכתב: ״נחתוך לכם את האצבעות אחת אחת ונבתר את גופכם יחד עם האמריקאים. אנחנו אנשי המלחמה. לעזאזל אתכם״.

במפלגת ׳עמך ישראל׳ טוענים כי על פי תוכן המסרים והסגנון שבו נכתבו, מדובר ככל הנראה בגורמים הקשורים למשטר האיראני. עם זאת, זהות שולחי האיומים לא אומתה.

האיומים שנשלחו לחדאד

האיומים מגיעים לאחר שמשרד המודיעין האיראני פרסם לאחרונה רשימה של גורמים שהוגדרו כעוינים לישראל, ושעמם נאסר על אזרחים איראנים ליצור קשר. חדאד, המוצב במקום השני ברשימת ׳עמך ישראל׳, הופיע בצמרת הרשימה.

חדאד התייחס לאיומים ואמר: ״ מעולם לא היה צפוי יותר, אני מקבל גם ברשתות החברתיות איומים מפורשים ברצח. זה לא הפחיד אותי בעבר ולא מפחיד אותי היום, להיפך, זה מחזק אותי״.

חדאד: ״אני אמשיך לפעול למען מדינת ישראל ולמען החברה הישראלית. ולאויבים שמאיימים מאיראן ועד עזה, אני מוסר את הפתגם הערבי המוכר: روحوا بلّطوا البحر, לכו לרצף את הים״.
איראןיוסף חדאדעמך ישראל

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