יוסף חדאד ( צילום: באדיבות )

יוסף חדאד, פעיל ההסברה ומועמד מספר 2 במפלגת ׳עמך ישראל׳, קיבל הערב (שלישי) שורת מיילים ובהם איומים מפורשים על חייו. באחד המסרים שנשלחו אליו נכתב: ״נחתוך לכם את האצבעות אחת אחת ונבתר את גופכם יחד עם האמריקאים. אנחנו אנשי המלחמה. לעזאזל אתכם״.

במפלגת ׳עמך ישראל׳ טוענים כי על פי תוכן המסרים והסגנון שבו נכתבו, מדובר ככל הנראה בגורמים הקשורים למשטר האיראני. עם זאת, זהות שולחי האיומים לא אומתה.

האיומים שנשלחו לחדאד