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צבא של מיליון אזרחים: התוכנית המפלצתית של משמרות המהפכה נחשפת

אחרי מאות אלפי מתנדבים שיצאו לרחובות טהרן, משמרות המהפכה עוברים לשלב הבא: אימונים צבאיים והקמת גדודי "התנגדות" – עם תוכנית להתרחב לכל רחבי המדינה (חדשות בעולם)

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צבא של מיליון אזרחים: התוכנית המפלצתית של משמרות המהפכה נחשפת
צבא של מיליון אזרחים: התוכנית המפלצתית של משמרות המהפכה נחשפת| צילום: צילום: רשתות ערביות

עוברת בימים אלה למהלך גיוס המוני של אזרחים, כאשר משמרות המהפכה מקדמות תוכנית להקמת 1,000 גדודי "התנגדות לאומיים" ולהעניק למשתתפים הכשרה צבאית.

המהלך מתבצע במסגרת קמפיין "ג'אנפדא" (שמשמעותו "המקריבים את חייהם למען איראן"), שהחל כמסע לגיוס מתנדבים. לפי דיווחים באיראן, הרשויות החלו לארגן את המתנדבים ביחידות מסודרות ולהעביר אותם אימונים צבאיים.

1,000 גדודים, מאות אלפי מתנדבים: איראן עוברת למצב גיוס המוני
1,000 גדודים, מאות אלפי מתנדבים: איראן עוברת למצב גיוס המוני| צילום: צילום: רשתות ערביות

האימונים החלו בטהרן ב־19 בספטמבר. לפי איראן־ווייר, התוכנית היא להרחיב אותם בהדרגה למחוזות נוספים במדינה. ההכשרה כוללת בין היתר היערכות למצבי מלחמה, אבטחת שכונות ומיומנויות צבאיות שונות.

המהלך קיבל ביטוי פומבי ב־18 בספטמבר, כאשר מאות אלפי בני אדם השתתפו באירוע המוני בטהרן במסגרת הקמפיין. משמרות המהפכה טענו כי יותר מ־600 אלף בני אדם נרשמו להכשרה הצבאית וכי היעד הוא לעבור את רף המיליון, אולם המספרים הללו לא אומתו באופן עצמאי.

1,000 גדודים, מאות אלפי מתנדבים: איראן עוברת למצב גיוס המוני

במקביל, השלטונות האיראניים מציגים את המהלך כחלק מהיערכות להגנה על המדינה, בעוד דיווחים אחרים מצביעים גם על האפשרות שהמערך החדש ישמש את מנגנוני הביטחון במקרה של התפרצות מחאה פנימית.

כעת, לצד הצבא והבסיג', טהרן מבקשת ליצור מערך רחב של אזרחים מאומנים, כאשר השלב הראשון הוא הקמת 1,000 גדודים בבירה ובהמשך הרחבת המהלך לכל רחבי איראן.
איראןגיוסטהרןבסיג'משמרות המהפכה האיראניים
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