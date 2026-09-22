סופה של הילה: זוכה הלוטו ב-167 מיליון דולר הסתבך קשות 

ג'יימס פארת'ינג, אזרח אמריקאי שזכה בפרס פאוורבול היסטורי וענק על סך 167 מיליון דולר במדינת קנטאקי, מצא את עצמו מאחורי סורג ובריח פעם נוספת לאחר שנמצא במצב קשה של שיכרון כוח וישן בתוך מכונית ספורט חונה. כך דווח בניו יורק פוסט הלילה (בין שני לשלישי).

האירוע הנוכחי מצטרף לשורת פרשיות פליליות ומעצרים מטרידים שמלווים את חייו מאז שגרף את סכום העתק ושינה את סטטוס חייהם הכלכלי בן לילה.

האירוע האחרון התרחש בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון, בסביבות השעה שלוש לפנות בוקר, כאשר מוקד החירום המשטרתי באזור ג'ורג'טאון קיבל דיווח בהול מאזרח עירני. המדווח סיפר למוקדנים כי הבחין ברכב פרטי מסוג פורד מוסטנג לבנה שעוצר בצורה חשודה ומסוכנת ממש באמצע צומת תנועה מרכזי. בהמשך הדיווח, ציין העד כי הרכב המשיך בנסיעה קצרה עד שהגיע אל תוך חניית מרכול ענק של רשת וולמארט המקומית, ושם נעצר לחניה.

כוחות משטרה וסגני השריף של מחוז סקוט שהוזעקו לזירה הגיעו במהירות אל חניית המרכול, שם איתרו את הרכב כאשר מנועו עדיין פועל והוא עומד במקום. בתוך המכונית הבחינו השוטרים בפארת'ינג כשהוא לבדו ושקוע בשינה עמוקה ומעורפלת. השוטרים נאלצו לדפוק על חלון הרכב שוב ושוב במשך זמן רב עד שהצליחו להעיר אותו מתרדמתו העמוקה.

מדו"ח המעצר והפרטים שנמסרו על ידי רשויות האכיפה עולה כי מיד עם התעוררותו, הציג הזוכה המאושר לשעבר שורה ארוכה של סימנים מובהקים המעידים על שכרות כבדה והשפעת חומרים אסורים. בין היתר, השוטרים ציינו כי מהרכב ומגופו נודף ריח חריף וחזק של אלכוהול בשילוב עם מריחואנה, עיניו היו אדומות וממצמצות בכבדות, הדיבור שלו היה מרוח ובלתי ברור, והוא התקשה בצורה ניכרת לשמור על שיווי משקל יציב בעת שניסה לעמוד על רגליו.

במהלך התשאול הראשוני בשטח, ניסה פארת'ינג לספק גרסה לפיה אישה אלמונית היא זו שנהגה ברכב אל תוך חניה המרכול והשאירה אותו שם לבד מאחור. אולם, בדיקה מהירה של סרטוני אבטחה ממצלמות האבטחה של המתחם הפריכה לחלוטין את טענתו, שכן התיעוד הוכיח בבירור כי איש לא יצא מתוך רכב המוסטנג מרגע הגעתו אל החניה. בעקבות זאת, הוא נעצר במקום בחשד חמור להשתכרות פומבי והובל מיד להמשך חקירה ומעצר במתקן המעצר של מחוז סקוט.

הסתבכות זו אינה אירוע מבודד, אלא מהווה חוליה נוספת בשרשרת מדאיגה של אירועים פליליים המתרחשים מאז חודש אפריל בשנה שעברה, אז הפך לזוכה בפרס הפאוורבול הגדול ביותר בתולדות המדינה לאחר שרכש כרטיס הגרלה פשוט בעלות של שני דולרים בתחנת דלק מקומית, וחלק את הזכייה העצומה יחד עם אמו, לינדה גריזל. מאז אותו רגע מכונן, הספיק מי שהוגדר בעבר כעבריין קריירה לצבור לא פחות מחמישה תיקים פליליים ומעצרים שונים.

בין יתר האירועים הקשים שבהם נקשר שמו מאז הזכייה, בולט מקרה חמור מאמצע חודש יולי האחרון, אז נעצר בחשד לעבירות של אלימות במשפחה לאחר שלפי החשד חנק אישה בביתו הממוקם במחוז סקוט בעקבות בילוי משותף בטיול סירות. בנוסף לכך, הוא עומד למשפט בגין תאונת פגע וברח אירעה בחודש נובמבר הקודם, במסגרתה התנגש בעוצמה עם רכב הקורבט היקר שלו בחלקה האחורי של מכונית אחרת בעיר לקסינגטון ונמלט מהמקום ברגל במקום להמתין לכוחות ההצלה.

רשימת האישומים הארוכה כוללת גם מעצר שביצעו הרשויות בחודש פברואר האחרון בגין עבירות של הפחדה ואיומים כלפי משתתף בהליך משפטי, וכן אישום חמור במיוחד בגין תקיפה של איש אכיפת חוק לאחר שהתעמת לכאורה עם שוטר במדינת פלורידה ובעט בראשו באפריל 2025, ימים ספורים בלבד לאחר שקיבל לידיו את הבשורה על זכירתו במיליונים. לקראת המשך ההליכים המשפטיים נגדו, פארת'ינג צפוי להתייצב בבית המשפט כבר ביום שלישי הקרוב לדיון ארכת מעצר והקראה רשמית סביב עבירות השכרות האחרונות.